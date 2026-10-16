Premierul Japoniei a stârnit controverse după ce a dezvăluit câte ore pierde zilnic cu machiajul și treburile casnice

Sanae Takaichi, prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru al Japoniei, a declanșat o dezbatere despre rolurile de gen și presiunile sociale asupra femeilor, după ce a declarat că îngrijirea personală și activitățile gospodărești îi prelungesc rutina zilnică cu trei până la patru ore, comparativ cu cea a foștilor premieri bărbați.

Șefa Guvernului japonez a vorbit despre programul său zilnic în timpul unei intervenții în Parlament, unde a răspuns întrebărilor privind bugetul, Rusia, dezarmarea nucleară și un scandal politic. Discuția a ajuns și la timpul pe care îl alocă pregătirii pentru activitățile oficiale, iar Takaichi a făcut o comparație cu rutina predecesorilor săi.

„Dimineața, fac o baie, pregătesc micul dejun, mă împrospătez după aceea și apoi mă machiez. Când aduni toate acestea, simt că aș putea petrece cu trei sau patru ore în plus în comparație cu un prim-ministru bărbat”, a declarat premierul.

Takaichi a precizat că timpul alocat acestor activități reprezintă o parte importantă a programului său zilnic. Ea a explicat și că, la început, membrii personalului său au întâmpinat dificultăți în organizarea timpului necesar pentru pregătirea aparițiilor televizate.

Premierul a estimat că activitățile legate de aspectul personal și responsabilitățile din gospodărie îi ocupă cel puțin trei ore în fiecare zi. Acest timp se adaugă agendei oficiale, care presupune participarea la reuniuni, discuții politice și alte activități asociate funcției de șef al Guvernului.

În fața parlamentarilor, Sanae Takaichi a vorbit și despre dificultatea de a-și organiza programul astfel încât să poată lucra fără întreruperi și să se concentreze asupra sarcinilor politice. „Să găsesc timpul pentru a mă așeza și a mă concentra cu mintea cu adevărat limpede este o provocare”, a afirmat șefa Guvernului japonez.

Ea a revenit asupra comparației cu bărbații care au ocupat anterior aceeași funcție, subliniind că diferența de timp dedicat pregătirii personale și treburilor casnice ar putea fi considerabilă.

„Simt că, în comparație cu un prim-ministru bărbat, aș putea petrece trei sau patru ore în plus cu aceste lucruri”, a declarat Sanae Takaichi.

Afirmațiile au fost făcute în fața parlamentarilor, majoritatea covârșitoare a celor prezenți în sală fiind bărbați. Declarațiile premierului au atras atenția asupra diferențelor dintre așteptările sociale asociate femeilor și bărbaților, inclusiv atunci când aceștia ocupă poziții de conducere.

În Japonia, împărțirea responsabilităților casnice între femei și bărbați rămâne un subiect sensibil. Declarațiile premierului au readus în discuție și conceptul japonez „midashinami”, care desemnează normele sociale referitoare la o apariție considerată adecvată și îngrijită în spațiul public și profesional.

Pentru femei, aceste așteptări pot include folosirea machiajului și respectarea anumitor reguli vestimentare. Presiunile asociate acestor convenții se referă atât la aspectul exterior, cât și la timpul și efortul necesare pentru pregătirea înaintea activităților profesionale.

În acest context, declarațiile lui Takaichi au generat discuții despre măsura în care normele sociale influențează rutina femeilor active profesional. Timpul necesar pentru îngrijirea personală și îndeplinirea sarcinilor gospodărești a devenit unul dintre principalele subiecte ale dezbaterii.

Discuția vizează și modul în care aceste responsabilități sunt distribuite în viața de zi cu zi, precum și diferențele dintre așteptările sociale impuse femeilor și cele asociate bărbaților.

O parte dintre susținătorii Sanae Takaichi au apreciat faptul că aceasta a vorbit public despre timpul necesar pentru îngrijirea personală și pentru treburile casnice. În opinia lor, intervenția a adus în atenție dificultățile cu care se confruntă femeile care încearcă să îmbine activitatea profesională cu responsabilitățile din gospodărie.

Scriitoarea conservatoare Kotoe Hashimoto a comentat subiectul pe rețeaua de socializare X, unde a formulat o întrebare retorică referitoare la așteptările criticilor față de aspectul premierului. Aceasta a pus în discuție dacă aceștia s-ar aștepta ca șefa Guvernului să se prezinte în Parlament fără machiaj.

Reacțiile au evidențiat diferențele de percepție privind standardele de prezentare personală și responsabilitățile casnice ale femeilor. Pentru susținătorii premierului, declarațiile sale au făcut vizibilă o problemă care afectează numeroase femei, inclusiv pe cele care ocupă funcții solicitante.

Sanae Takaichi ocupă o poziție fără precedent în istoria politică a Japoniei, fiind prima femeie ajunsă în fruntea Guvernului. Ascensiunea sa are loc într-un sistem politic în care funcțiile de conducere au fost ocupate în mod tradițional, în proporție covârșitoare, de bărbați.