Premierul Dăncilă a anunţat cine este noul şef al ANAF. De unde vine şi cu ce s-a ocupat acesta

Premierul Viorica Dăncilă a semnat joi Decizia de numire a Mihaelei Triculescu, economist cu peste 19 ani de experienţă în mediul privat, în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), cu rang de secretar de stat.

"Desemnarea doamnei Mihaela Triculescu la conducerea ANAF a fost stabilită după evaluarea mai multor propuneri făcute de ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici", arată un comunicat al Guvernului.

Mihaela Triculescu este economist cu o vastă experienţă. În ultimii trei ani a fost practician în insolvenţă, asigurând managementul procedurii de insolvenţă pentru mai multe companii.

Noul preşedinte ANAF este licenţiat în economie şi absolvent al studiilor de master disciplina ”Analiză diagnostic şi evaluarea afacerilor” la Universitatea din Craiova, Facultatea de Știinţe Economice.

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a anunţat joi că a cerut premierului Viorica Dăncilă revocarea şefului ANAF, Ionuţ Mişa, subliniind că ANAF este o instituţie cheie în economia României şi că strategia sa privind schimbarea agenţiei necesita o altă conducere la această instituţie.

"Am solicitat doamnei prim-ministru revocarea din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a domnului Ionuţ Mişa. Anul 2019 este un an cu foarte multe provocări, ştim foarte bine cu toţii, în special în zona economică. Iar ANAF-ul, aşa cum am spus de foarte multe ori, ca poate principală instituţie publică, trebuie să îşi schimbe radical comportamentul în economie. În primul rând, schimbarea mentalităţii, trebuie să demonstreze că are un tratament corect, echitabil şi onest faţă de contribuabil, fie persoană fizică, fie persoană juridică. Sunt câteva elemente esenţiale pe care ANAF acum în 2019 trebuie să le parcurgă, trebuie să le îndeplinească. Vorbim de o reformă a întregii administrări fiscale, vorbim de o informatizare a sistemului din cadrul ANAF, o lacună de foarte mulţi ani de zile şi o soluţie care se încearcă de foarte mulţi ani de zile", a declarat joi Teodorovici, în cadrul unor declaraţii la sediul ministerului, fără a răspunde la întrebările jurnaliştilor.

Ministrul Finanţelor spune că îşi propune ca 2019 să fie anul în care aceste lucruri să se şi întâmple, anume o simplificare a modului în care ANAF acţionează în piaţă în relaţia cu contribuabilul, o colectare mai bună, în special în zona de TVA şi nu numai, sunt multe astfel de zone în ceea ce înseamnă obiectul de activitate al ANAF, unde lucrurile trebuie să fie schimbate radical.