Prezent la aniversarea a 30 de ani de activitate a Philip Morris în România, prim-ministrul Marcel Ciolacu a evidențiat în alocuțiunea pe care ținut-o la fabrica de la Otopeni o serie de elemente unice ale performanțelor înregistrate de companie: „Este impresionant ce s-a reusit să se construiască în acești 30 de ani în acest loc. Este impresionantă tehnologia de vârf pe care o folosiți și design-ul produsului. Și, nu în ultimul rând, comunicarea pe care ați creat-o cu angajații acestei companii și nivelul ridicat al condițiilor de muncă.”

Un alt aspect nominalizat de premier a fost și cel al investițiilor realizate constant de către Philip Morris International în fabrica de la Otopeni. Construcția demarată în 1997 a fost finalizată rapid, în doar trei ani. Iar din 2017 unitatea de producție a fost transformată într-o fabrică de ultimă generație pentru produsele din tutun încălzit, efortul investițional fiind de 600 de milioane de dolari.

„Până în prezent s-au investit aproape 600 de milioane de dolari și urmează o nouă investiție de aproximativ 130 de milioane de dolari. Sunt cifre care impresionează și fac ca Philip Morris să fie un contribuitor la bugetul statului foarte important”, a explicat Marcel Ciolacu.

Trei vești pe placul primului-ministru

Premierul a mai evidențiat o serie de aspecte pozitive din perspectiva sa: „Faptul că ați plătit impozite de aproximativ 500 de milioane de euro, este, de asemenea o cifră impresionantă. Mai mult însă, faptul că 90% din producția fabricii merge în acest moment la export, pe mine, ca prim-ministru, nu poate decât să mă bucure, pentru că mai echilibrăm astfel din balanța comercială a României.”

Nu în ultimul rând, Marcel Ciolacu a evidențiat faptul că industria produselor din tutun are un nivel de evaziune fiscală zero, ceea ce are statut de excepție în România: „Nu pot să nu amintesc și faptul că industria în care activați are evaziune zero. Asta în România, unde avem unul dintre cele mai înalte niveluri ale evaziunii din Uniunea Europeană. Cred că este datoria noastră, a Guvernului României, a mea, a ministrului de Finanțe, a ministrului Economiei să investim cât mai mult în industrii care au nivel de evaziune zero”, a subliniat premierul României.

Obiectivul – o Românie fără fum

Planurile de viitor ale Philip Morris International (PMI) au fost detaliate de către Jacek Olczak, CEO-ul PMI și fost director general al subsidiarei locale. „România este o componentă importantă a angajamentului PMI de a construi un viitor fără fum. Misiunea noastră rămâne neschimbată, vrem să transformăm țigările în obiecte de muzeu și fumatul într-un obicei care ține de trecut. (…) Suntem încrezători că investiția suplimentară de peste 130 de milioane de dolari va accelera tranziția către o Românie fără fum”, a declarat Jacek Olczak.

La rândul său, Mircea Scăunașu, directorul general Philip Morris România, a detaliat destinația și important noi investiții prevăzute: „Grație investiției suplimentare de peste 130 de milioane de dolari va crește numărul de noi linii de producție, fapt care ne va permite să aprovizionăm piața națională cu produse inovatoare <made in Romania> și să ne creștem exporturile către mai multe țări. (…) Mai mult, ne dorim ca noua investiție să fie văzută ca un angajament că vom continua să contribuim la dezvoltarea sustenabilă a ecomomiei locale.”

Conform declarațiilor oficialilor companiei, fabrica din Otopeni este a doua ca volum de producție dintre cele trei fabrici pe care Philip Morris International le are în Europa, după cea din Italia și înaintea celei din Grecia.