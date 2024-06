Într-un editorial publicat de New York Times, Krugman spune că este timpul să se renunțe la obsesia privind inflația, și să începem să ne facem griji cu privire la posibilitatea unei recesiuni, deoarece puterea economiei începe să se erodeze sub presiunea ratelor ridicate ale dobânzilor”.

„Răspunsul, aș spune, este că, după câteva luni confuze de la începutul acestui an, narațiunea de anul trecut – „dezinflație imaculată”, inflația scăzând treptat la o rată acceptabilă – ​​este din nou în actualitate. Marea întrebare acum este dacă, după ce am descoperit că nu avem nevoie de o recesiune, tot vom avea parte de una”, subliniază economistul, potrivit The Globe and Mail.