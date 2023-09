Cum se pregătește corect mustul ca să nu fermenteze? Secretul bunicilor

Pregătirea mustului este una dintre principalele preocupări ale oamenilor care au struguri. Când vine vorba de pregătirea mustului, majoritatea oamenilor se tem de un singurul lucru: fermentarea.

Din fericire, există anumite ingrediente care ajută mustul să aibă un gust bun tot anul. Unii gospodari pun o pastilă de aspirină în must, apoi fierb mustul cinci minute.

O altă variantă la fel de eficientă este folosirea hreanului. Hreanul se dă pe răzătoare, apoi se amestecă în must. În acest fel, se încetinește procesul de fermentare.

Pericolul ascuns din paharele cu must. Anumite persoane nu au voie să îl bea

Mustul este băutura preferată a românilor când vine toamna. Pe lângă gustul dulce-acrișor, această băutură este apreciată și datorită complexului său bogat de vitamine. Într-un singur pahar de must găsim vitaminele A, B1, B2 și C, potasiu și magneziu. În plus, mustul ajută la detoxifierea organismului şi la stimularea imunităţii.

Din nefericire, însă, această băutură nu poate fi consumată de anumite persoane. De exemplu, persoanele care au probleme de greutate nu pot bea must. Mustul îngrașă deoarece conține prea mult zahăr și multe calorii. Nutriționiștii susțin că un pahar de must este echivalentul unui kilogram de struguri.

De altfel, nici oamenii care suferă de diabet nu pot consuma must, pentru că are aproximativ 280 de grame de zahăr/litru. Nici femeile însărcinate și nici copii cu imunitate scăzută nu pot bea must deoarece, adesea, strugurii nu sunt spălați înainte de a fi storși, astfel că, într-o singură sticlă de must se pot ascunde multe bacterii.

Atenție! Chiar dacă nu vă încadrați în această categorie, nu uitați: consumul excesiv de must provoacă diaree.

Ce beneficii aduce mustul?

Reglează nivelul de colesterol: Mustul este obținut din struguri roșii sau negri care conțin cantități mari de resveratrol, o substanță care diminuează semnificativ colesterolul „rău” și previne bolile de inimă.

Flavonoizii din must cresc nivelul colesterolului bun (HDL), prevenind astfel blocarea arterelor. Un pahar de suc de struguri proaspăt stors poate ajuta la scăderea nivelul de colesterol rău din sange.

Un remediu bun pentru dureri de cap și migrene: Mustul acționează destul de eficient împotriva durerilor de cap, fiind un antioxidant puternic, cu proprietăți antiinflamatoare. Însă mustul trebuie sa fie proaspăt făcut!

Un pahar de suc de struguri consumat în timpul dimineții, pe stomacul gol, previne instalarea migrenelor și contribuie la diminuarea durerilor de cap.