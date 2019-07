Lovitură dură pentru toți românii care dețin centrală termică de apartament. Se termină cu gazele ieftine. Urmează o perioadă în care gazele naturale vor fi din ce in ce mai scumpe. Și asta se întâmplă chiar din acest an. În ciuda eforturilor guvernului de a tine in frau pretul la gaze, macar pentru consumatorii casnici, evolutiile din piata concurentiala ar trebui sa starneasca serioase ingrijorari mai ales in ceea ce priveste aprovizionarea cu gaze la iarna si la ce pret se va face. Tendinta de crestere a pretului nu este singulara doar pentru Romania.

Dupa maximul pretului gazelor naturale atins in anul 2012, pretul acestora a coborat la un nivel similar anilor`90. Dupa 6 ani de preturi scazute la gazele naturale, vom intra intr-o noua „era” a preturilor, semnificativ mai mari.

Romania nu a profitat de aceasta perioada, sperand ca preturile gazelor vor ramane vesnic la un nivel coborat. Lipsa unei strategii, neaplicarea legislatiei existente privind liberalizarea pietei si asigurarea stabilirii pretului corect pe piata etc., va gasi multi consumatori de gaze nepregatiti pentru urmatoarea perioada, cand preturile gazelor vor creste, iar aplicarea masurilor populiste din trecut pentru rezolvarea problemelor de vulnerabilitate a consumatorilor de gaze, nu va face decat sa accentueze problemele in viitor. Proiectul de modificare a legii gazelor naturale, care se afla in Parlament, nu doar ca nu vine cu solutii de pregatire a Romaniei pentru aceasta noua „era” a gazelor, dar contine articole care vor duce la escaladarea costurilor, respectiv o crestere a pretului la consumatorul final, conform energy-center.ro.

