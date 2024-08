Mai exact, este vorba de stațiunea Eforie Nord, unde meniul zilei (un prânz complet) costă numai 25 de lei. Pentru acești bani, poți mânca o ciorbă, apoi cartofi prăjiți cu cârnați și acrituri (murături).

Deși mulți sunt sceptici, o altă persoană a precizat că prețul este unul foarte bun pentru ce primești în farfurie. De asemenea, a punctat că și în Sibiu, meniul zilei costă 28 de lei, relatează Gândul.

„Adevărul e ca unii nu cred nici când au în fața ochilor. E ok prețul la ce este în farfurie. Ca fapt divers și în Piață Mică din Sibiu este meniul zilei cu 28 de lei , ciorba din meniu era la alegere între ciorba de burta, văcuță etc.”, a scris aceasta.

„Eu am fost in Eforie la sfârșitul lunii Iunie , peste tot pe unde am mâncat aveau prețuri Ok și mâncarea era foarte bună și cazarea la fel”.

„Eu merg in Eforie Nord de zeci de ani, la autoserviri mâncarea este foarte buna și la preturi accesibile”, au mai spus alte persoane.