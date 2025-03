Creștere puternică a profitabilității operaționale pentru PPC

PPC a înregistrat o performanță solidă și în cursul anului 2024, cu EBITDA ajustat crescând la 1,8 miliarde de euro – un plus de 41% față de 2023. Investițiile în surse regenerabile de energie (RES), producția flexibilă, precum și în proiecte de distribuție și digitalizare au continuat să crească, valorificând oportunitățile oferite de tranziția energetică și reducând riscurile asociate eliminării treptate a lignitului.

Investițiile totale au atins 3 miliarde de euro, înregistrând o creștere semnificativă în activitățile de distribuție și RES, în conformitate cu planul PPC de a majora ponderea energiei curate în mixul său de producție și de a îmbunătăți și digitaliza rețelele de distribuție. Cea mai mare parte a acestor investiții sunt destinate dezvoltării, aproximativ 85% din total fiind alocate pentru RES, producție flexibilă și distribuția energiei electrice.

Capacitatea instalată în RES a ajuns la 5,5 GW la sfârșitul anului 2024, față de 4,6 GW în 2023, atingând în prezent 6,2 GW odată cu finalizarea unor proiecte totalizând 0,7 GW. Se preconizează o creștere semnificativă a capacității instalate în RES în trimestrele următoare, având în vedere că există deja un portofoliu de proiecte de 3,7 GW aflate în construcție, în faza de pregătire pentru construcție sau în etapa de licitație.

Producția din surse regenerabile, în ușoară creștere

Producția pe bază de lignit a scăzut cu aproximativ 28% în 2024 față de 2023, ajungând la 3,2 TWh, ceea ce reprezintă 15% din producția totală a PPC. Pe de altă parte, producția din surse regenerabile (RES) a înregistrat o ușoară creștere față de anul precedent, în ciuda unei producții hidroenergetice reduse din cauza afluxului mai scăzut de apă în rezervoare, atingând 6,2 TWh, echivalent cu 29% din producția totală de energie a PPC. Drept urmare, intensitatea emisiilor de CO₂ (Scope 1) a scăzut cu 2% comparativ cu 2023.

Eforturile PPC pentru un portofoliu mai curat și mai flexibil de centrale electrice sunt reflectate și în scorul CDP, care a crescut pentru al doilea an consecutiv cu un nivel, ajungând la B. De asemenea, includerea PPC în indicele FTSE4Good al Bursei de Valori din Londra a reprezentat un reper important. În plus, în 2024, inițiativa Science Based Targets (SBTi) a certificat validitatea obiectivelor PPC pe termen scurt și lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, confirmând că aceste obiective sunt pe deplin aliniate cu ținta de 1,5°C stabilită prin Acordul de la Paris și cu obiectivul de a atinge emisii nete zero pe întregul lanț valoric până în 2040.

Totodată, PPC și-a îmbunătățit ratingul în ESG Transparency Score al indicelui ATHEX ESG, obținând un scor pozitiv de 91% în urma unei analize extinse a mai multor criterii din pilonii Mediu – Social – Guvernanță. Acest scor plasează PPC printre companiile de top din piața grecească în ceea ce privește performanța ESG.

Performanță financiară

Profitabilitate operațională în creștere în 2024, cu EBITDA ajustat ajungând la 1,8 miliarde de euro, un plus de 41% față de 2023. Această îmbunătățire a fost determinată de contribuția mai mare a activităților din Grecia, atât în distribuție, cât și în segmentul integrat de afaceri, precum și de consolidarea operațiunilor din România pentru întregul an, comparativ cu 2023, și de adăugarea Kotsovolos în Grecia.

Profitul net ajustat s-a situat la 426 milioane de euro în 2024, față de 206 milioane de euro în 2023, iar venitul net ajustat după plata intereselor minoritare a ajuns la 365 milioane de euro, în creștere de la 140 milioane de euro2.

Poziție financiară solidă, în ciuda creșterii investițiilor. Gradul de îndatorare netă (datoria netă/EBITDA) a fost de 2,8x în 2024, mult sub plafonul autoimpus de 3,5x, cu o datorie netă de 5,1 miliarde de euro la 31.12.2024.

Propunere de dividend de 0,40 €/acțiune, în creștere cu 60% față de 2023. PPC continuă distribuirea dividendelor pentru al doilea an consecutiv, Consiliul de Administrație propunând Adunării Generale Anuale un dividend de 0,40 €/acțiune (luând în considerare excluderea acțiunilor proprii achiziționate de companie, care nu sunt eligibile pentru dividend), aliniat pe deplin cu prevederile Planului Strategic pentru perioada 2025 – 2027.

Perspective pentru 2025

PPC își reafirmă obiectivele pentru 2025, anunțate în cadrul Capital Markets Day din noiembrie 2024, vizând un EBITDA ajustat de 2 miliarde de euro, un profit net ajustat după plata intereselor minoritare de peste 0,4 miliarde de euro și un dividend de 0,60 €/acțiune (+140% față de 2023).

Comentând rezultatele financiare, Georgios Stassis, Președinte și CEO al Public Power Corporation S.A., a declarat: „2024 a fost încă un an de performanță solidă pentru PPC, atingând 1,8 miliarde de euro în termeni de EBITDA, ceea ce înseamnă că ne-am dublat practic profitabilitatea operațională în ultimii trei ani, comparativ cu 2021, când a fost realizată majorarea capitalului social. Această creștere s-a reflectat și în rezultatele financiare nete, permițându-ne să creștem distribuția dividendelor la 0,40 de euro pe acțiune pentru 2024. În plus, ne-am crescut investițiile la aproximativ 3 miliarde de euro, concentrându-ne în principal pe proiecte de energie regenerabilă și distribuție, în concordanță cu obiectivul nostru de a deveni un jucător de top în domeniul energiei curate și tehnologiei energetice (powertech) în regiunea Europei de Sud-Est. Am crescut semnificativ capacitatea noastră de energie regenerabilă la 6,2 GW și suntem pe drumul cel bun pentru a elimina lignitul până în 2026. În același timp, PPC a redus și mai mult tarifele la electricitate pentru clienții săi în 2024, absorbind volatilitatea prețurilor din piața angro de energie. Această performanță demonstrează reziliența modelului nostru integrat, care ne oferă atât stabilitate într-un mediu de piață volatil, cât și oportunități pentru creștere suplimentară. Privind spre viitor, ne bazăm pe acest model pentru a implementa investiții semnificative, respectând obiectivele de rentabilitate stabilite în Planul nostru Strategic, cu scopul de a crea valoare pentru acționarii noștri, clienți și țările în care activăm.”

Analiză pe segmente de business

Activitatea de retail

Cererea de energie electrică a crescut atât în Grecia, cât și în România, cu 5,4% și, respectiv, 4,2% față de 2023, fiind determinată în principal de vremea mai caldă, în special în lunile de vară.

Cota medie de piață a PPC în retailul de energie din Grecia a înregistrat o scădere la 51% în 2024, față de 57% în anul precedent, în principal din cauza reducerii ponderii în segmentul clienților de Înaltă Tensiune, ca urmare a expirării contractelor fixe istorice. În Sistemul Interconectat, cota de piață aferentă a scăzut la 52% în decembrie 2024 (de la 56% în decembrie 2023), iar cota medie de piață pe tip de tensiune a fost de 20,5% (de la 48%) pentru Înaltă Tensiune, 40,7% (față de 40,7%) pentru Medie Tensiune și 62,4% (de la 63,2%) pentru Joasă Tensiune.

În România, cota medie de piață a PPC în vânzările de energie electrică a fost de 16%.

Activitatea de generare

În producția de energie electrică, cota medie de piață a PPC în Grecia a scăzut la 34% în 2024, față de 40% în 2023. Aceasta a fost determinată de scăderea producției pe bază de lignit, pe măsură ce PPC progresează cu planul său de a elimina cărbunele până în 2026. În România, cota medie de piață a PPC în producția din surse regenerabile de energie (vânt/soare) a crescut la 16%, față de 14% în 2023.

Îmbunătățirea mixului de producție se reflectă în îmbunătățirea intensității emisiilor de CO2, care a scăzut la 0,49 tone pe MWh generat, față de 0,50 tone pe MWh generat în 2023.

Activitatea de distribuție

O mare parte din investițiile PPC au fost direcționate către modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție din Grecia și România. Mai exact, investițiile au ajuns la 1 miliard de euro în 2024, contribuind la creșterea bazei de active reglementate (RAB) la 4,9 miliarde de euro (+0,6 miliarde de euro).

Creșterea semnificativă a investițiilor din ultimii ani a contribuit la îmbunătățirea indicilor de fiabilitate în ambele țări, cu SAIDI scăzând la 132 de minute (față de 134 de minute) în Grecia și la 82 de minute (față de 90 de minute) în România. SAIFI s-a diminuat în Grecia la 1,7 (față de 1,8), iar în România a ajuns la 2,3 (față de 2,5).

Integrarea energiei regenerabile în rețelele noastre de distribuție din Grecia și România continuă într-un ritm bun în 2024, pentru instalații mai mici per client și pentru autoconsumul acestora.

Telco

S-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește implementarea Fiber-To-The-Home, care a atins 650 000 de gospodării/companii până în decembrie 2024, marcând o creștere de ordinul a 360% față de 2023. Implementarea cu succes actuală pune bazele atingerii obiectivului de acoperire de 3 milioane de gospodării și companii până la sfârșitul anului 2030.

E-mobilitate

În domeniul e-mobilității, PPC rămâne lider pe piața din Grecia, cu o cotă de 37% din punctele publice de încărcare în 2024. PPC este activă în domeniul e-mobilității și în România, având un număr total de aproximativ 3.100 de puncte de încărcare la sfârșitul anului 2024 în ambele țări, în creștere cu 29% față de 2023.