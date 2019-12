Global Food Security Index (GFSI) 2019 a fost publicat analizând sistemul alimentar din 113 țări. Realizat de divizia de cercetare The Economist Intelligence Unit și sprijinit de Corteva Agriscience, jucător global activ în domeniul agricol, ediția din acest an a raportului evidențiază o posibilă amenințare asupra siguranței alimentare din direcția crizelor climatice și de mediu și arată cum investițiile strategice și avansul inovării în domeniul alimentar pot diminua riscurile.

Care este situația din România

România se menține în acest clasament pe poziția 38, în mare parte datorită disponibilității și calității alimentelor, programelor de siguranță alimentară și accesului facil al fermierilor la surse de finanțare. Nivelul redus al risipei alimentare, sistemul de distribuție dezvoltat și disponibilitatea micronutrienților în alimente sunt elemente forte în cazul României. Raportul GFSI examinează și asumarea de standarde alimentare la nivelul autorităților publice, România fiind în urma altor țări în ceea ce privește dezvoltarea unui standard nutrițional, stabilirea unei strategii alimentare și prezența unui sistem de monitorizare și supraveghere. Cheltuielile naționale pentru susținerea cercetării în domeniul agricol și nivelul infrastructurii agricole locale sunt sub nivelul altor țări. Cu toate acestea, raportat la nivelul mediu global, România stă mai bine în ceea ce privește posibilitatea dezvoltării infrastructurii de irigare și capacitatea de depozitare.

Pentru al doilea an consecutiv, Singapore, Irlanda și Statele Unite se mențin pe primele trei poziții, fiind lideri în securitatea alimentară, în ciuda faptului că în 2019 indexul a adăugat instrumente noi de măsurare precum costul mâncării, infrastructura agricolă și existența unor standarde nutriționale.

Criza climatică globală – impactul diminuării resurselor naturale și capacitatea de revenire

Luând în considerare impactul din ce în ce mai mare al crizei climatice globale și epuizarea resurselor naturale, GFSI a inclus anul acesta o categorie numită „Resursele naturale și capacitatea de revenire”, un pachet separat de date care se alătură celorlalte trei (Accesibilitate, Disponibilitate, Calitate și siguranță) în analiza nivelului de securitate alimentară. Dacă sunt luate în calcul și datele din această categorie, majoritatea țărilor înregistrează o diminuare a punctajului general, ceea ce subliniază cât de vulnerabil este sistemul alimentar în fața unor amenințări precum seceta, inundațiile sau creșterea nivelului mării. România este o excepție, fiind mai puțin expusă riscurilor climatice globale.

Disponibilitate limitată a unor elemente nutritive

Ediția din 2019 a GFSI arată, de asemenea, că, în cazul unui număr important de țări, pur și simplu lipsesc din alimentație vitamine și minerale esențiale. În peste 30% din țările analizate a fost raportat un nivel insuficient de vitamina A, element cheie pentru o vedere bună, sistem imunitar puternic și buna funcționare a unor organe. De asemenea, aproape un sfert dintre țările analizate au în alimentație un nivel insuficient de zinc, element nutrițional esențial pentru sănătatea sistemului imunitar și funcționarea metabolismului.

Subnutriția, o provocare globală, în ciuda abundenței și disponibilității alimentare

GFSI 2019 arată că majoritatea țărilor analizate (88%) dispun de suficientă hrană pentru propriile populații. Chiar și așa, potrivit raportului FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite) privind Nivelul Securității Alimentare și a Nutriției în Lume, peste 820 milioane persoane suferă de foame. Aceasta nu este o problemă doar într-un număr limitat de țări, ci în multe state la nivel global: aproape o treime din țările analizate de GFSI au peste 10% din populație subnutrită.

GFSI 2019 arată, de asemenea, o creștere a prețurilor alimentelor în lume, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate în Venezuela și Siria, subliniind nevoia unor eforturi mai mari pentru a face alimentele bogate în nutrienți și de calitate mai accesibile pentru populația cu venituri mici.

„Raportul demonstrează concentrarea puternică a României în domeniul agricol. Beneficiem de o bună calitate a solului care permite cultivarea unor alimente pline de minerale și nutrienți. Populația are un acces facil la alimente, iar fermierii dispun de multe instrumente de finanțare care îi pot ajuta în dezvoltarea afacerilor pe care le conduc. Corteva Agriscience continuă să sprijine fermierii cu inputuri agricole de cea mai bună calitate care permit obținerea unei productivități ridicate și produse care răspund nevoilor mereu în schimbare ale consumatorilor”, declară Jean Ionescu, Country Leader Corteva Agriscience România și Moldova.

