Unul dintre cei mai buni experți în arme chimice din Siria a spionat pentru CIA timp de 14 ani. Așa reiese din cartea scrisă de reporterul Toby Warrick, distins cu Premiul Pulitzer, potrivit site-ului IntelNews.

”Red Line: The Unraveling of Syria and America’s Race to Destroy the Most Dangerous Arsenal in the World”, cartea semnată de Warrick și lansată recent vine cu informații-bombă despre spionul sirian. Omul de știință, al cărui nume nu este făcut public, a studiat în SUA în anii 80, după ce a primit o bursă academică.

La întoarcerea în Siria, a devenit cercetător principal în Institutul 3000, un program secret de arme chimice, aflat în subordinea Centrului de Studii Științifice și Cercetări (SSRC) din Damasc.

Sub acest paravan de „studii științifice” și de inginerie, Institutul 3000 întreținea peste 40 de facilități de cercetare și depozitare care fabricau și adăposteau depozite ale Damascului de gaz sarin, gaz muștar, VX și alți agenți neurotoxici.

Pe baza unor interviuri cu „trei foști oficiali ai serviciilor de informații americane” și cu un dezertor sirian care l-a cunoscut pe omul de știință, autorul susține că acesta a fost contactat de CIA pe când aeva doar 30 de ani.

Mai exact, pe la mijlocul anilor 90, când sirianul participa la o conferință în Europa. Câteva luni mai târziu, omul de știință, numit „Ayman” în cartea lui Warrick, a fost abordat chiar la Damasc de un ofițer CIA. Și nu a durat mult până cînd a început să împărtășească informații clasificate cu CIA.

Inclusiv diverse mostre de agenți neurotoxici la care lucrau sirienii. Pentru „efortul” său era recompensat de CIA „sub formă de transferuri de numerar către un cont bancar străin”, potrivit lui Warrick.

Se pare că spionajul pentru CIA s-a încheiat brusc, la sfârșitul anului 2001, spune Warrick. Mai mulți ofițeri ai Mukhabarat(Serviciul Sirian de Informații Militare) au dat buzna, într-o dimineață, în biroul său din Damasc și l-au dus la audieri. Agenții mergeau pe firul unor informații conform cărora ”Aymnan” cerea furnizorilor străini către CERS sume de bani, în schimbul recomandării lor pentru diverse contracte cu agenția de cercetare. Practic, era acuzat de corupție.

Ironia sorții a făcut ca omul de știință să se autodenunțe. Bănuind că ancheta vizează colaborarea sa, timp de 14 ani, cu CIA, sirianul a mărturisit totul. Deși agenții Mukhabarat nici nu bănuiau că aveau în față un spion al CIA.

Sfârșitul său nu putea fi decât pedeapsa capitală. A fost executat, la 7 aprilie 2002, în închisoarea Adra, la periferia nord-estică a Damascului, conform cărții lui Warrick.