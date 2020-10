S-a aflat povestea cerșetorului român care a uimit o țară întreagă! Gestul pe care acesta l-a făcut i-a schimbat viața pe loc.

Mai exact, Ion-Nelu Gioroiu, un român în vârstă de 52 de ani din Franța, care cerșea pe străzile din Nisa, și-a donat toți banii pentru a ajuta victimele furtunii Alex. Gestul bărbatului a stârnit un val de solidaritate, care i-ar putea schimba destinul pe loc. Cerșetorul s-a trezit că Primăria i-a oferit o slujbă, iar o asociație de volutari a reușit să-l cazeze într-un apartament.

Cunoscut drept Jojo, Ion-Nelu Gioroiu doarme sub cerul liber din Nisa de aproximativ patru ani.

„Însă totul s-ar putea schimba după un gest care i-a adus aprecierea comunității de pe Coasta de Azur.

Impresionat de suferința victimelor furtunii Alex, care a adus inundații masive în Franța, românul a decis să doneze toată agoniseală adunată după vânzarea unei reviste – aproximativ 150 de euro. De altfel, ultimul număr al publicației îi este dedicat chiar lui”, au arătat jurnaliștii de la observatornews.ro

„M-a sunat spunându-mi că vrea să doneze 150 de euro pentru victime. Când am venit să-l văd, am încercat să înțeleg, știu că nu are bani și de aceea vinde revistele, dar a insistat. Mi-a spus că a reușit să pună ceva bani deoparte și că vrea să ajute familiile care au pierdut totul, pentru că știe ce simte să rămâi fără nimic …. a scos două pungi cu monede și a insistat să le luăm”, a scris asociația Solidarity 06 în folosul celor fără adăpost, pe Facebook.

Ion-Nelu Gioroiu le-a povestit apoi reporterilor că tot ce își dorește este să găsească un loc de muncă, un acoperiș deasupra capului și să facă un curs de franceză.

Imediat, dorința i-a devenit realitate. Municipalitatea din Nisa l-a angajat la departamentul de salubritate, iar o asociație de voluntari a reușit să îi găsească o locuință.

„L-am trezit la 8 dimineața în apartament. E fericit, e ca în rai. Voi continua să îl urmăresc”, a declarat un voluntar, care preferă să rămână anonim, citat de 20minutes.fr.

Ion-Nelu Gioroiu a trăit într-un orfelinat comunist, iar Revoluția Română l-a prins în stradă.