Este folosit numele unui supermarket din România

În acest context, Profi a publicat deja o avertizare pe canalele oficiale de comunicare ale companiei.

„Mai jos aveți un exemplu de site care găzduiește o campanie promoțională falsă, care se folosește de imaginea Profi Romania, pentru a atrage potențialele victime să dea clic și să-ți ofere date sensibile, cu speranța de a primi un premiu.

Profi a publicat deja o avertizare pe canalele oficiale de comunicare ale companiei, specificând totodată că această campanie de tip scam se propagă prin intermediul paginilor sau a conturilor false pe social media: facebook.com”, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Ce trebuie făcut pentru a ne feri de pericol?

În primul rând, trebuie să evităm accesarea de link-uri din surse necunoscute sau dubioase. Mai apoi, dacă am accesat deja site-ul, trebuie verificată adresa înainte de a face orice altă acțiune.

De multe ori atacatorii se folosesc de instrumente de prescurtare a link-ului, pentru a nu se distinge adresa exactă. În cazul în care site-ul are un domeniu ciudat (.xyz, .online, .info, etc.), diferit de cel oficial (.ro sau .com), cel mai probabil este vorba despre un site care propagă atacuri de tip scam sau phishing.

De asemenea, trebuie să fim atența și la corectitudinea gramaticală și de exprimare a textului în limba română. Este necesară prudența și dacă ni se cere furnizarea de date personale, date financiare sau de autentificare.

Astfel de pagini care propagă concursuri, promoții false sau oportunități ireale de câștig trebuie raportate către rețeaua socială în spațiul căreia s-a a fost publicat postul respectiv. Mai multe raportări într-un timp scurt pot duce la suspendarea rapidă a paginii care propagă înșelătorii.

În cazul în care au fost oferite deja date financiare sau date de card în urma accesării unor astfel de link-uri pe social media, este recomandată intrarea în legătura cu banca pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor din cont. În cazul în care acțiunea a rezultat în pagube materiale, este recomandată și depunerea unei plângeri la Poliția Română.