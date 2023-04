Cercetătorii au comparat efectele postului intermitent cu restricții de timp, restricția calorică și o broșură medicală despre pierderea în greutate.

Ei au descoperit că postul intermitent, limitat în timp, a redus nivelul zahărului din sânge și a crescut sensibilitatea la insulină mai mult decât celelalte metode, potrivit MedicalNewsToday.

Studiile arată că postul intermitent poate ajuta la gestionarea. diabetului de tip 2. Un alt studiu a descoperit că postul intermitent poate duce la pierderea în greutate și poate reduce nivelul de colesterol la bărbații adulți în vârstă. Diabetul de tip 2 este o afecțiune care afectează modul în care organismul folosește glucoza pentru energie.

În timp, acesta poate afecta nervii și vasele de sânge. Unele cercetări arată chiar că PI poate inversa diabetul de tip2. Într-un alt studiu, participanții nu au mai avut această afecțiune după trei luni de post intermitent.

Ce este ”postul intermitent”

”Postul intermitent” este un termen umbrelă pentru modele de dietă care circulă între perioadele de mâncat și nemâncat. Spre deosebire de alte diete, planurile de post nu specifică anume cât de mult ar trebui să mâncăm. În schimb, se concentrează asupra momentului în care ar trebui să mâncăm. Din acest motiv, mulți oameni consideră că postul intermitent este mai degrabă un tipar de a mânca decât o dietă tradițională.

Unele cercetări au sugerat că postul intermitent s-ar putea alinia mai bine cu ritmurile noastre circadiene și, de asemenea, poate îmbunătăți glicemia și colesterolul și longevitatea.

O modalitate simplă de alimentație pe care mulți oameni o apreciază

Un nou studiu, publicat în New England Journal of Medicine, arată că, pe parcursul unui an, oamenii care au mâncat între orele 8:00 și 16:00. nu au slăbit semnificativ mai mult decât cei care au mâncat în orice moment al zilei. Ideea de bază a postului intermitent constă în reducerea consumului de calorii, ceea ce duce la scăderea greutății și a grăsimii corporale. A devenit o modalitate simplă de alimentație pe care mulți oameni o apreciază.

Când vine vorba de pierderea în greutate, două diete ar putea să nu fie mai bune decât una. Într-un nou studiu în care au fost analizate persoanele care reduc caloriile pentru a pierde kilogramele în exces, participanții au obținut rezultate similare când au limitat mesele la anumite ore din zi și când au mâncat la ce oră au dorit.

Cum afectează postul intermitent nivelul de glucoză

Pentru studiu, cercetătorii au recrutat 209 adulți cu o vârstă medie de 58 de ani și un IMC mediu de 34,8, considerat obez. Au fost apoi împărțiți în trei grupuri la întâmplare:

– PI cu restricții de timp: 30% din necesarul de energie între 8 a.m. și prânz, urmat de o perioadă de post de 20 de ore în trei zile neconsecutive în fiecare săptămână și mâncare nerestricționată în alte zile

– Restricție calorică (CR): 70% din necesarul de energie pe zi fără ore stabilite pentru mâncare

– Îngrijire standard (SC): o broșură de pierdere în greutate

Nivelurile de zahăr din sânge ale participanților au fost evaluate la două și șase luni. După șase luni, cercetătorii au descoperit că nivelurile de glucoză au scăzut cu 10,1 mg.dl-1, 3,57 mg.dl-1 și 4,15 mg.dl-1 în grupurile PI, CR și SC.

La un an după efectuarea acestor măsurători, cei din dieta PI aveau în continuare niveluri medii de zahăr din sânge mai scăzute decât cei din alte grupuri: -4,71 mg.dl-1 comparativ cu – 3,79 mg.dl-1 și -3,57 mg.dl-1. Cercetătorii au descoperit că cei din dieta PI au fost mai sensibili la insulină, dar acest lucru nu a fost semnificativ din punct de vedere statistic și au experimentat scăderi mai mari ale colesterolului decât cei din grupurile CR și SC.