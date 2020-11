Este lovitura anului pentru Victor Ponta. Un greu de politică vine cu o poziție decisivă, care contravine total celei exprimate de liderul Pro România. Este vorba chiar de Robert Negoiță, pe care Ponta l-a adus lângă el înainte de alegerile locale. Alianța celor doi a fost anunțată cu surle și trâmbițe de Ponta, care părea că a dat lovitura anului la acel moment.

Acum însă, drumurile celor doi par să se despartă. Cel puțin dacă se ține cont de declarațiile făcute de primarul Negoiță. Edilul Sectorului 3 este de părere că amânarea alegerilor parlamentare – programate să aibă loc în decembrie – nu oferă garanția unei situații mai bune din punct de vedere al numărului de infectări cu COVID-19. Poziția lui Robert Negoiță contravine celei a lui Victor Ponta, care insistă pentru amânarea alegerilor pentru primăvară.

„Haideţi să ne inspirăm şi noi de la alţii care sunt ceva mai avansaţi decât noi! Eu sunt un naţionalist, cred în poporul român şi în capacitatea noastră (…), dar pe zona asta de democraţie nu suntem la nivelul la care să dăm lecţii altora. Astăzi SUA organizează alegeri cu coadă, cu participare record din ce am înţeles (…). Avem şi propria experienţă, tocmai am avut alegeri locale acum o lună şi ceva şi s-au desfăşurat rezonabil. Din perspectiva mea, au fost bine organizate, nu am văzut să fie aglomeraţie, toată lumea şi-a văzut de treabă, oamenii au reacţionat foarte civilizat şi m-au făcut să fiu mândru că sunt român şi iată că noi, în România, putem să demonstrăm maturitate în a trece peste un anumit moment care poate fi dificil. Şi dacă o amânăm pentru primavară, ne garantează cineva că va fi mai bine în martie sau aprilie?”, a spus Robert Negoiţă, marţi, la B1 TV.

El a subliniat că nu e partizan al alegerilor în decembrie, dar situaţia nu este mai gravă decât în SUA. „Nu, nu sunt partizan, dar la o analiză, nu avem incidenţe mai multe sau nu e situaţia mai gravă decât în SUA şi iată că dânşii au organizat alegeri. Astăzi când vorbim, în Statele Unite se votează (…), statele de lângă noi au organizat alegeri, în Europa se organizează alegeri, specialiştii nu ne spun că am avea şanse ca în primăvară să fie mai bine”, a adăugat Robert Negoiţă.