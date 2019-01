Ponta face dezvăluiri nimicitoare despre Dragnea și Teodorovici. Detalii neștiute din culisele PSD

Victor Ponta, Liderul Pro România, recunoaşte că atunci cânt era premier a făcut o ”mare prostie” cu celebra ”taxă pe stâlp” şi arată că Liviu Dragnea şi Eugen Teodorovici erau alături de el la acel moment, tocmai de aceea nu îşi explică de ce aceştia iau măsuri care deja s-au dovedit falimentare.

„S-au făcut greşeli uriaşe, s-au distrus echilibre, s-a stricat o imagine în zona de guvernare şi asta ne va costa pe termen lung, indiferent cine va fi preşedinte. Dincolo de faptul că nu se consultă cu preşedintele, în momentul în care adopţi în ultimele zile ale anului o OUG care prevede taxe fără să te consulţi cu cei asupra cărora pui taxele, fără să ai un studiu de impact, o analiză, dacă ai ajuns după doi ani de guvernare să nu poţi să închizi bugetul pe un an, nu există nicio consultare a Guvernului cu contribuabilul. Trebuie să-l întrebi, să-i explici celui care plăteşte taxe. De ce te-ai trezit peste noapte să pui taxe, dacă totul e extraordinar? Publicul român nu e un inamic”, a spus fondatorul Pro România.

El a criticat şi afirmaţiile unor social democraţi, inclusiv preşedintele PSD, Liviu Dragnea, că unele companii multinaţionale profită de cetăţeni.

„Ăsta e un discurs fascisto-idiot. Am spus patru ani că orice companie care face locuri de muncă şi plăteşte taxe e un prieten al României. Noi suntem o ţară normală în care sectorul privat produce, plăteşte taxe, sectorul public cu taxele plăteşte salariile militarilor, medicilor, etc. Cum nu te consulţi cu cei cărora le iei taxe?”, a spus Victor Ponta.

Întrebat dacă s-au făcut consultări atunci când guvernul pe care îl conducea a pus taxa pe stâlp, Victor Ponta a răspuns: „Asta mă miră, că Dragnea şi Teodorovici erau cu mine când am făcut prostia aia cu taxa pe stâlp. Am zis: uite ce bani o să luăm, după aia ne-am dat seama că nici nu am luat nişte bani şi am şi stricat nişte lucruri care merg bine şi am luat-o înapoi. Nu poţi să nu înveţi din greşeli. Când am pus supraacciza şi s-a dus la preţul de la carburant... Ei nu pot avea scuza că nu au ştiut. Ei ştiu foarte clar că toate taxele pe care le pun, de mâine se vor duce în creditele către populaţie sau companii, în factura la telefon, la energie”.

„De ce au dat OUG? Nu se pot închide pe cifre. Poţi să minţi ce vrei la TV, dar nu poţi să minţi când semnezi documentele bugetului şi îţi vin datele în faţă. Era în legea responsabilităţii fiscale o prevedere de mulţi ani, eu am semnat de fiecare dată o declaraţie pe proprie răspundere că ce trimit în Parlament e real şi dacă falsificam răspundeam penal. Acum au scos acel articol, ceea ce înseamnă premeditare. Dăncilă şi Teodorovici ştiu că datele pe care le transmit nu sunt adevărate şi nu vor să raspundă penal”, a mai spus fostul premier.