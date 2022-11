Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, marți seară, că Angel Tîlvăr i-a transmis omologului său Mariusz Błaszczak solidaritatea și sprijinul Armatei României pentru adoptarea măsurilor necesare, după lămurirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului în discuție. Anunțul MApN face referire la cele două rachete ale armatei Rusiei care au atins teritoriul Poloniei, stat membru NATO.

„Ministerul Apărării Naționale (MApN) monitorizează, prin mecanismele de cooperare și consultare la nivel aliat și în plan bilateral, cu Ministerul Apărării Naționale din Polonia incidentul din proximitatea graniței polono-ucrainene, în urma căruia doi cetățeni polonezi și-au pierdut viața”, se arată într-o informare oficială.

După anunțul conform căruia două rachete rusești au căzut pe teritoriul Poloniei, mai multe țări europene au reacționat. Estonia a transmis un mesaj de solidaritate.

„Ultimele știri din Polonia sunt foarte îngrijorătoare. Ne consultăm îndeaproape cu Polonia și cu alți aliați. Estonia este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO. Suntem pe deplin solidari cu aliatul nostru apropiat Polonia”, a anunțat ministrul de Externe al Estoniei.

La rândul său, ministrul Apărării din Letonia, Artis Pabriks, a avut și el o reacție în privința incidentului care a avut loc marți.

„Condoleanțe fraților noștri polonezi. Regimul rusesc criminal a lansat rachete care nu vizează doar civili ucraineni, ci au aterizat și pe teritoriul NATO din Polonia. Letonia este pe deplin alături de prietenii polonezi și condamnă această crimă. Prima mea reacție ar fi că, după ce rușii au lovit teritoriul polonez, articolul 4. este în vigoare, la fel ca și apărarea aeriană a aviației ucrainene”, a adăugat ministrul Apărării din Letonia.

Potrivit The Guardian. exploziile ar fi avut loc la granița Poloniei cu Ucraina, în contextul în care armata Rusiei a bombardat masiv, marți, Ucraina, inclusiv orașul vestic Liov, aflat în apropierea frontierei cu Polonia.

Premierul Poloniei a convocat o reuniune de urgență a Comitetului pentru Securitate Naţională şi Apărare, însă nu au fost furnizate motivele pentru care a fost convocat acest organism care ia decizii legate de securitatea națională, relatează sursa citată anterior. De asemenea, Guvernul de la Varșovia a cerut jurnaliștilor să nu publice informații neconfirmate despre acest incident.

Zet, post de radio din Polonia, a relatat deja că două rachete rătăcite au căzut în Przewodów, oraș situat la granița dintre Polonia și Ucraina. Cele două rachete au lovit uscătoarele de cereale. La fața locului a ajuns poliția locală, procuratura și unități ale armatei din Polonia, relatează acel post de radio.

Pe rețelele sociale au apărut deja primele imagini cu locul în care au căzut rachetele rusești.

