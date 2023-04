Polonia va continua să facă presiuni „până când se va discuta despre despăgubiri, vor fi decise oficial și vor fi plătite”, insistă Arkadiusz Mularczyk, ministrul adjunct de Externe al Poloniei.

În plin război în Europa și cu o invazie la granițele sale, Polonia insistă să ceară despăgubiri Germaniei pentru pagubele cauzate de cel de-al Doilea Război Mondial, rană care nu este încă închisă pentru guvernul polonez.

Potrivit lui Arkadiusz Mularczyk, secretarul de stat pentru Afaceri Externe al Poloniei, „revendicarea sa este pertinentă și importantă” și pe tot parcursul interviului o definește drept o „responsabilitate morală”. Mularczyk se oferă să ajute Ucraina să obţină despăgubiri viitoare din partea Rusiei: „Dreptul internațional este clar în această privință”, scrie La Razon.

Polonia cere Germaniei despăgubiri pentru pagubele cauzate în cel de-Al Doilea Război Mondial

Reporter: De ce Polonia cere acum reparații pentru al Doilea Război Mondial? Actualul guvern german și cetățenii germani ar putea crede că nu mai sunt responsabili…

Arkadiusz Mularczyk: Există mai multe motive legitime pentru care Polonia cere acum reparații de război. Totuși, principalul motiv este că, în absența unui tratat care să oficializeze problemele de după cel de-al Doilea Război Mondial, această chestiune rămâne deschisă. Al Doilea Război Mondial are efecte care se resimt și astăzi în economie, dezvoltare, educație și dimensiunea populației poloneze. De aceea, revendicarea noastră este pertinentă și importantă. Sperăm ca raportul despre război să fie începutul procesului care va duce la discuții și, în cele din urmă, la închiderea chestiunii reparațiilor.

Reporter: Cum sunt acum relațiile dintre Germania și Polonia? Sunt afectate de această chestiune?

Arkadiusz Mularczyk: Reclamațiile noastre pentru reparații sunt complet independente de relația economică și internațională stabilită între Polonia și Germania. Rămânem vecini apropiați și am dezvoltat și menținut numeroase legături într-un spectru larg de domenii. Nu credem că dezbatând cererile noastre de reparații – pe baza unui Raport de război incontestabil – și cerând vecinilor noștri să își îndeplinească responsabilitatea morală este ceva care ar trebui să afecteze relațiile actuale pe care le-am dezvoltat.

Varșovia cere 1,3 trilioane de euro despăgubiri, iar suma nu este negociabilă

Reporter: Germania refuză să plătească Poloniei aproximativ 1,32 euro -1,39 trilioane de dolari. Este această sumă de bani negociabilă pentru Varșovia?

Arkadiusz Mularczyk: În Raportul de război se enumeră cuantumul despăgubirilor care ar fi putut fi solicitate pe baza diferitelor modele economice. Veți vedea că modelul ales de Raportul de război are ca rezultat cea mai conservatoare cantitate. Mai mult, de când a fost publicat Raportul de război, metodologia folosită nu a fost contestată sau criticată în cercurile academice. Menținem cu încredere suma conservatoare a despăgubirilor solicitate, iar cele 6,2 trilioane de zloţi (1,3 trilioane de euro) nu sunt negociabile.

Reporter: Cum aţi primit refuzul german? Ce mai poate face departamentul dumneavoastră pentru a schimba poziția Germaniei? Pentru Berlin, chestiunea este deja închisă…

Arkadiusz Mularczyk: Deși răspunsul nu a fost o surpriză, am fost profund dezamăgiți de refuzul Germaniei de a face față datoriilor sale politice, legale și morale și de a ne angaja într-o dezbatere constructivă. Este confuz faptul că germanii consideră chestiunea „închisă”. Din punctul nostru de vedere, problema nu a fost niciodată „deschisă” în mod oficial. Până când se va discuta despre despăgubiri, vor fi închise oficial și vor fi plătite, vom continua să presăm Germania la nivel internațional. Am ridicat această problemă la UNESCO, ONU și Consiliul Europei. Am scris către 50 de țări explicând abordarea noastră și tuturor membrilor Congresului SUA. Intenționăm să ne apropiem de UE în curând pentru a încerca să obținem mai mult sprijin.

Kievul ar fi îndreptățit să ceară despăgubiri Rusiei

Reporter: În plină invazie rusă a Ucrainei, Kievul poate cere Rusiei despăgubiri?

Arkadiusz Mularczyk: Dreptul internațional este clar în acest sens și nu este nevoie să dezbatem mai mult aici. Da, Ucraina trebuie să ceară despăgubiri Rusiei. Suntem disponibili să ajutăm Ucraina să își dezvolte cererile de despăgubire pe baza experiențelor noastre în elaborarea Raportului de război, atunci când va veni momentul.

Reporter: În acest sens, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru autoritățile ucrainene?

Arkadiusz Mularczyk: Să întocmească rapid un raport cu privire la pierderile umane, materiale și economice. De asemenea, să implice consiliile și autoritățile locale în proiectul de colectare a datelor. Să colaboreze cu agenții internaționale pentru a ajuta la colectarea și compilarea datelor. Este important să se stabilească o sumă de despăgubiri care ar putea fi plătită pe baza activelor înghețate pe care Rusia le are în prezent în întreaga lume.

Reporter: Aceste reabilitări și reparații ar trebui să figureze într-un posibil acord de pace între Ucraina și Rusia?

Arkadiusz Mularczyk: Da. Nu există nicio îndoială că acordul de pace ar trebui să contureze condițiile pentru pace și pentru reparații, compensații și restituiri. Polonia nu are un astfel de acord cu Germania și această problemă rămâne nerezolvată aproape 80 de ani mai târziu.