Poloneza Iga Swiatek a câștigat turneul US Open! Este al treilea trofeu de grand slam al liderului WTA

Așadar, Iga Swiatek a învins-o în finală pe sportiva tunisiană Ons Jabeur, numărul 5 mondial, scor 6-2, 7-6 (5), într-o oră şi 50 de minute. Trebuie menționat că sportiva câştigătoare este prima poloneză campioană la US Open, la simplu.

De asemenea, Iga Swiatek mai are în palmares două trofee de grand slam, obţinute la Roland Garros, în 2020 şi 2022.

Pentru ea este al şaptelea trofeu din acest sezon, după Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma şi Roland-Garros.

Amintim că Swiatek a obţinut la US Open 2,6 milioane de dolari, în timp ce Jabeur a obţinut 1,3 milioane de dolar.

Simona Halep a fost eliminată din primul tur la US Open

În altă ordine de idei, Simona Halep a fost eliminată din primul tur la turneul din Statele Unite, unde cea mai bună performanță a fost în 2015, când a ajuns în semifinală.

„Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate… Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine. Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte”, a reacționat Simona Halep după eliminare.

Simona Halep a fost eliminată în primul tur al turneului de grand slam US Open, fiind învinsă de jucătoarea ucraineană Daria Snigur, numărul 124 mondial. Daria Snigur s-a impus cu scorul de 6-2, 0-6, 6-4.