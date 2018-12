Poliția vrea să ia măsuri! La ce controale vor fi supuși șoferii!

În ultimul an, 163 de şoferi din Capitală au fost depistaţi la volan după ce au consumat droguri, a precizat joi chestorul de poliţie Florentin Brăcea, şeful Direcţiei Rutiere a Poliţiei Române, adăugând că va fi depus un proiect pentru achiziţionarea de aparate drugtest pentru fiecare judeţ. Prezent la o dezbatere pe teme de siguranţă rutieră, şeful Direcţiei Rutiere a declarant, potrivit Mediafax, că sunt depuse eforturi astfel încât la nivelul întregii ţări să fie achiziţionate aparate de tipul drug-test care permit depistarea şoferilor care conduc sub influenţa stupefiantelor.

"Vizavi de problema conducerii sub influenţa drogurilor: au fost câteva accidente care au avut la bază consumul acestor substanţe. Ce am făcut noi la Bucureşti, din 2017, am achiziţionat un aparat în sistem comodat de drug-test care testează 6 tipuri de droguri. La Bucureşti au fost înregistrate 163 de teste pozitive în ultimul an. Am achiziţionat la nivelul autostrăzilor 6 aparate de acest gen şi sunt câteva zeci de constatări. Se vor depune două proiecte europene până la sfârşitul anului, 20 de milioane de euro pentru digitalizarea agenţilor - să nu mai scrie pe hârtie - şi altul pe educaţie rutieră care prevede şi achiziţia a câte unui aparat pe fiecare judeţ, 41 cu Bucureşti în următorii 2 ani. Ne preocupă fenomenul", a declarat şeful Direcţiei Rutiere, Florentin Brăcea.