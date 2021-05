Este scandal total în Bucureşti! Mai exact, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, s-a luat la trântă cu Brigada Rutieră a Capitalei, în urma unui apel telefonic pe care l-a efectuat către această instituţie, duminică seara.

Ciprian Ciucu spune că se plimba cu familia sa prin centrul Capitalei, pe Bulevardul Aviatorilor, când a observat că se desfăşura acolo “o cursă de mașini (categoria Lamborghini) în toată regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km.”

Edilul spune că a sunat imediat la Brigada Rutieră, ca un simplu cetăţean care observă o ilegalitate, însă atitudinea ofiţerului de serviciu a fost una absolut halucinantă. Ciucu a relatat întreaga întâmplare şi spune că va face o plângere administrativă împotriva acelui ofiţer.

Mesajul postat duminică de Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare

“Absolut rușinos serviciul Brigăzii Rutiere din București!

Chiar dacă sunt primar, dacă e vreo neregulă în orașul acesta si chiar dacă nu este în Sectorul 6, mi se pare normal să umblu cu papucii de cetățean și să semnalez când ceva nu este în regulă. Sun la telefonul de serviciu, nu direct la ministru.

În această seară am decis să ies la plimbare in Centrul orașului cu familia, apoi am luat-o pe jos, pe lângă Guvern și am ajuns pe Bd. Aviatorilor unde tocmai se desfășura o cursă de mașini (categoria Lamborghini) în toată regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km.

Moment în care, na, zic să sun la Brigada Rutieră București să le spun oamenilor să știe, am zis ca ajut.

Rezultatul a fosr că ofițerului de serviciu, pe care l-am deranjat de Paște, a fost să mă ia la mișto. Că de unde stiu eu că mergea cu viteză, că ce, am radar…? Și mi-a închis telefonul în nas.

Două chestiuni:

(1) marți voi face o plângere administrativă, sper să aibă înregistrarea.

(2) dacă vreodată întâlniți astfel de atitudini la Poliția Locală a Sectorului 6, vreau să știu.”

Luni, 3 mai, a venit şi reacţia poliţiştilor de la Brigada Rutieră: S-au demarat verificări

“Ieri, 2 mai a.c., Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel telefonic de către o persoană, cu privire la faptul că pe o arteră din sectorul 1 al Capitalei autoturismele circulă cu viteză.

Pentru verificarea aspectelor semnalate, a fost direcţionat un echipaj de poliţie, dotat cu aparatură radar, care a acţionat pe artera respectivă.

Pe acel sector de drum, au fost constatate şi aplicate 3 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regimului legal de viteză.

Brigada Rutieră are drept obiectiv principal reducerea numărului de accidente de circulaţie, în municipiul Bucureşti.

Viteza excesivă constituie o cauză generatoare de accidente de circulaţie în Capitală, context în care, zilnic, sunt desfăşurate acţiuni în scopul combaterii încălcării regimului legal de viteză.

Astfel, de la începutul anului şi până în prezent, au fost aplicate peste 7.500 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regimului legal de viteză şi reţinute 307 permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 zile.

Având în vedere aspectele sesizate în spaţiul public cu privire la modul în care s-a exprimat poliţistul care a preluat sesizarea persoanei, la nivelul Brigăzii Rutiere s-au demarat verificări, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.”

