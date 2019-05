”Victor Ponta, fostă calitatea lui prim-ministru, le lua banii oamenilor de afaceri. Sunt stăpân pe ceea ce spun. Victor Viorel Ponta a luat o sumă foarte mare de la un om de afaceri. Dacă dânsul vrea sau nu să declare, este problema dânsului’, a declarat Marian Vanghelie la Antena 3.

Jurnaliștii Antenei 3 l-au contactat pe Victor Ponta să îi ofere un răspuns lui Marian Vanghelie, însă liderul Pro România nu a dorit să intre în direct și a spus: ”Să fie sănătos domnul Vanghelie”.

”Și eu îi transmit la fel. Sunt sănătos. Am venit din arest. Sunt pregătit în continuare să mă bat. Chiar dacă nu mai sunt în PSD și m-a dat el afară și am reușit să fac un alt partid. Dacă vă aduceți aminte, domnul Blejnar, a spus de Victor Ponta că lua niște banii, de la anumite companii. Victor Viorel Ponta avea un dialog direct cu ei. Vorbea cu ei pe telefon, pe mail. Am dovezi din dosarul celor care după ce el le-a luat banii și a venit la putere, i-a arestat. Am mail-ul la mine. E mail-ul din dosarul Murfatlar. În cadrul dosarului sunt contracte care i s-au dat lui Victor Viorel PontaAcest mail este trimis de Victor Ponta unui patron de la Murfatlar în care acest patron i-a dat acești bani. Vă arăt mail-ul. Este trimis după adresa de mail a domnului Victor Ponta. A trimis un mail prin care a trimis o sponzorizare pentru o cursă de mașini”, a adăugat Vanghelie, potrivit Flux24.ro.

