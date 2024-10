Nicușor Dan susține desființarea Poliției Locale. Primarul Capitalei este de părere că atribuțiile acesteia pot fi preluate de Poliția Națională. El susține că atribuțiile ar fi preluate într-un mod „mai profesionist”.

Declarațiile făcute de primarul general al Capitalei au venit după scandalul de la Piața Unirii. El susține că a fost „dintotdeauna” pentru desființarea poliției locale.

„Eu dintotdeauna am fost pentru desființarea poliției locale. Acum, evident, că o am în subordine, trebuie să lucrez cu ea și, conform legii, poliția locală are niște atribuții, care trebuie să fie preluate de alte compartimente, în ipoteza desființării. Acum eu sunt obligat să lucrez cu poliția mea locală, sigur”, a declarat edilul la Digi 24.