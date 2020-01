Preşedintele Camerei Deputaţilor. Marcel Ciolacu (PSD), împreună cu liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, au anunţat, luni, în plenul şedinţei, că şapte deputaţi au schimbat partidul. Şase dintre ei au intrat în PNL, unul a aderat la PSD.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), împreună cu liderul deputaților PNL, Florin Roman, au anunțat luni, în plen, că 7 deputați și-au ales noi echipe.

La grupul PNL au aderat următorii deputaţi: Daniel Constantin (ex-ALDE, ex-Pro Romania); Sorin Cîmpeanu (ex-ALDE, ex-Pro Romania); Mircea Banias (ex-ALDE, ex-Pro Romania); Liviu Balint (ex-PMP, ex-PSD, ex-Pro Romania); Damian Florea (ex-ALDE, ex-PSD, ex-Pro România); Remus Borza (ex-ALDE, ex-PSD).

Pe de altă parte, o singură deputată a aderat la grupul PSD: Emilia Meiroșu (ex-PSD, ex-Pro România).

Ce spune PNL în privinţa moţiunii

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni seara, că, din punct de vedere matematic, moţiunea de cenzură anunţată de PSD, în privinţa alegerii primarilor în două tururi, nu va avea suficiente voturi pentru a trece şi că Guvernul PNL va mai avea încă două sau trei angajări de răspundere pentru proiecte ‘foarte importante’.

‘Angajarea răspunderii înseamnă că ne punem mandatul pe masă, că Guvernul riscă totul pentru un proiect pe care oamenii îl aşteaptă. În momentul de faţă, moţiunea pe care PSD o anunţă nu ar trebui să treacă, matematica este în defavoarea lor. (…) Ne dorim ca această moţiune să ducă la alegerea primarilor în două tururi, adică să nu treacă. Evident că, după această angajare de răspundere, mai avem în vedere cel puţin două, chiar trei, în funcţie de cum evoluează dezbaterile în Parlament, astfel încât să ajungem la alegeri anticipate’, a spus Turcan, la Realitatea Plus.

Potrivit Ralucăi Turcan, dacă guvernul nu va cădea nici în urma altor moţiuni de cenzură generate de viitoare angajări de răspundere, PNL are şansa să îşi îndeplinească în totalitate programul de guvernare.

‘Ne asumăm răspunderea şi ne punem mandatul pe masă pentru nişte proiecte foarte importante. Dacă ne trec proiectele, foarte bine, ne îndeplinim programul de guvernare, tot angajamentul. Şi veţi vedea că avem un asemenea plan bine pus la punct. Dacă acest guvern nu cade, programul de guvernare va fi îndeplinit până în ultimul punct’, a declarat Turcan. Ea a dat asigurări că liberalii nu vor vota ‘niciodată’ o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern. ‘Nu suntem PSD’, a spus Turcan. În ceea ce priveşte alegerile parlamentare anticipate, vicepremierul a menţionat că există o dată limită până la care trebuie iniţiat acest demers, astfel încât ele să poată fi organizate, dar nu a dorit să precizeze care este acea dată, relatează Agerpres.

Ce a declarat Marcel Ciolacu

„În primul rând am justificat de ce depunem această moţiune, de ce strângem semnături atât de la PSD, cât şi de la UDMR. Se încalcă o linie roşie a democraţiei şi acest lucru nu este permis nimănui, indiferent de jocurile politice şi de socotelile politice pe cine avantajează aceste legi. Aceste legi trebuie să fie predictibile, trebuie discutate conform deciziei CCR şi recomandărilor Comisiei de le Veneţia, cu 6 luni sau un an de zile înainte. În acest moment, depunem moţiunea, părerea noastră, chiar dacă matematic nu avem numărul de voturi, este că va trece această moţiune şi, după ce vom depăşi această etapă, vom veni şi cu propunerile ulterioare. Am luat act de punctul de vedere al preşedintelui României. Ştim foarte clar că preşedintele României desemnează prim-ministrul şi am luat act că preşedintele României doreşte în continuare să fie un Guvern al PNL”, a precizat Ciolacu, potrivit agerpres.ro

Acesta a mai spus că propunerea sa privind formarea unui guvern de uniune naţională nu mai este de actualitate.

„Am înţeles că preşedintele României nu doreşte un guvern de uniune naţională, nu mai este o discuţie de actualitate, preşedintele României doreşte un Guvern al PNL”, a arătat Ciolacu.

Liderul PSD a menţionat că mai lipsesc 6 – 7 voturi pentru a trece moţiunea de cenzură. „Matematic, 6 sau 7 voturi (lipsesc – n.r.). Să vedem când începe sesiunea”, a mai spus Ciolacu.

Kelemen Hunnor, încrezător

Președintele UDMR, Kelemn Hunor a declarat că speră că UDMR și PSD vor avea suficiente voturi pentru a adopta moțiunea de cenzură și pentru a bloca modificarea legii în sensul în care primarii să fie aleși în două tururi de scrutin.

„Vom încerca să blocăm proiectul de lege prin votarea moţiunii de cenzură. Cine nu e de acord e obligat să voteze moţiunea. Sper să treacă. E singurul instrument de a împiedica adoptarea legii. (…) Ar trebui să treacă fără nicio problemă. O să vă dau şi argumente, inclusiv pentru anticipate. De la demiterea lui Ungureanu în 2012 am tot avut guverne. Nu poţi să faci proiecte, dacă schimbi guvernele în mod permanent. Avem nevoie de o majoritate guvernamentală solidă. Acest lucru se poate face prin anticipate. Nu câştigăm doar jumătate de an. Trebuie oprită criza guvernamentală”, a declarat Kelemen Hunor, la Adevărul Live, potrivit Agerpres.

Liderul UDMR a mai spus că cei care doresc alegeri anticipate ar trebui să voteze moțiunea de cenzură.

Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, în şedinţă comună, pentru angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, au decis, luni, Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. În termen de 3 zile, după angajarea răspunderii, se poate depune o moţiune de cenzură.

Te-ar putea interesa și: