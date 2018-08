PNL: Liviu Dragnea vrea să distragă atenţia de la multe lucruri

"Este o tâmpenie toată această discuţie. Şi Liviu Dragnea şi PSD doar ameninţă şi ei îşi dau seama de ridicolul situaţiei, să spui asemenea documente în Parlamentul României cu o astfel de justificare. Însă la urmă, în Parlament ar trebui să facem lucruri serioase, dar am văzut tot felul de anchete pe care le-a pornit PSD în trecut, totuşi nu cred că vor merge aşa departe. Nu există (documente - n.r.), poate să existe ciorne, dar faptul că ei pun într-un fomat A4 declaraţiile preşedintelui Iohannis şi spun că sunt documente care să justifice ce vor ei asta nu înseamnă că reprezintă un document. Nu există. Eu cred că declaraţiile de ieri şi despre înalta trădare şi despre pensii vin într-un context în care Liviu Dragnea vrea să ascundă, să distragă atenţia de la multe lucruri, pornind de la faptul că are deja o condamnare definitivă şi una în primă instanţă, să distragă atenţia că Viorica Dăncilă a încălcat Constituţia când i-a delegat atribuţiile lui Stănescu, să distragă atenţia de la dezastrul din economie, deficitul bugetar mare, faptul că încă românii pleacă din ţară cu cea mai mare viteză, deşi el promite salarii şi pensii. Asta este la mijloc. (..) Preşedintele Iohannis nu este intimidat de un condamnat penal. Liviu Dragnea nu cred că mai intimidează pe nimeni, nici măcar la el în partid. Liviu Dragnea are o situaţie personală dificilă pe care încearcă să o ascundă. Sunt foarte mulţi oameni din partid care deja nu mai vorbim că sunt doar cercetaţi, sunt deja condamnaţi. Este clar că se încearcă să se ascundă acest lucru", a declarat luni, citat de Știripesurse.ro, vicepreşedintele PNL, Florin Cîţu.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a recunoscut, duminică,că ar exista un document pregătit de mai mulţi lideri PSD, care să îl acuze pe şeful statului de înaltă trădare, susţinând că nu îşi doreşte să se ajungă acolo, dar nu este imposibil.