Directorul general al Apple, Tim Cook a oferit, luni, unele indicii privind planurile companiei pentru automobilele autonome, precum şi opinia sa faţă de producătorul de automobile electrice Tesla şi şeful acesteia, Elon Musk, într-o discuţie cu Kara Swisher pe podcastul ”Sway”, relatează CNBC, citat de news.ro.

„Autonomia în sine este o tehnologie de bază, în opinia mea. Dacă analizezi lucrurile, maşina, în multe privinţe, este un robot. Un automobil autonom este un robot. Aşa că sunt o mulţime de lucruri pe care le poţi face cu autonomia. Şi vom vedea ce face Apple”, a spus Cook.

„Investigăm atât de multe lucruri la nivel intern. Multe dintre acestea nu văd lumina zilei. Nu spun că unul dintre ele nu o va face”, a adăugat Cook.

Este de așteptat ca Apple să intre în sectorul auto

Când a fost întrebat dacă Apple lucrează la o maşină sau la tehnologia din interiorul unei maşini, Cook a refuzat să comenteze.

„Ne place să integrăm hardware-ul, software-ul şi serviciile şi să găsim punctele de intersecţie ale acestora, deoarece credem că acolo apare magia. Şi aşa ne place să facem. Şi ne place să deţinem tehnologia primară din jurul nostru ”, a spus el.

Există de mult timp aşteptări ca Apple să intre în sectorul auto cu propriul său vehicul sau să-şi vândă tehnologia către alţi producători de maşini, iar compania a făcut o serie de mişcări indicând că intenţionează să facă acest lucru.

Pentru a-şi întări capacitatea de inginerie, compania a achiziţionat în 2019 startup-ul de autovehicule Drive.ai.

Un vehicul autonom ar putea poziţiona compania în concurenţă cu Tesla, care îşi dezvoltă propriile caracteristici de conducere automată.

În 2018, Apple l-a reangajat pe Doug Field, pe atunci vicepreşedinte principal pentru inginerie la Tesla, pentru a lucra, probabil, la maşini cu conducere automată.

Ce a spus Tim Cook despre Tesla și Elon Musk?

Apple a adus, de asemenea, alţi câţiva foşti angajaţi Tesla, inclusiv fostul vicepreşedinte al Tesla Michael Schwekutsch, acum director senior de inginerie pentru Grupul de proiecte speciale de la Apple.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a afirmat anul trecut că a încercat odată să înceapă discuţii pentru a vinde compania către Apple, dar Cook a refuzat să vină la o întâlnire.

„Ştii, nu am vorbit niciodată cu Elon, deşi am o mare admiraţie şi respect pentru compania pe care a construit-o. Cred că Tesla a făcut o treabă incredibilă, nu numai luând conducerea, ci păstrând conducerea pentru o perioadă atât de mult timp în spaţiul vehiculelor electrice. Aşa că am o mare apreciere pentru ei ”, i-a spus Cook lui Swisher.

Cel mai recent, CNBC a scris că Apple a fost aproape de finalizarea unui acord cu Hyundai-Kia pentru fabricarea unui vehicul electric autonom marca Apple la uzina de asamblare Kia din West Point, Georgia. Cu toate acestea, producătorii de automobile au respins ulterior această informaţie.