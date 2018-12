Planul secret al lui Gică Hagi. Rege fotbalului a luat o decizie radicală! Ce se întâmplă cu un cunoscut club de fotbal

Potrivit Telekom Sport, Hagi vrea să cedeze 90% din acţiuni, iar el să păstreze doar 10%. Hagi are în plan o schemă cu 10 investitori, printre care şi el, în care fiecare ar urma să aibă cote egale, de cate 10%.

Vrea să atragă 9 oameni cu bani, care să asigure bugetul clubului, în timp ce el se va ocupa în continuare de partea tehnică.

Finanţatorul Viitorului vrea să aibă în continuarea un cuvânt important în privinţa viitorului clubului.

Sursa menţionată apreciză că Hagi doreşte ca votul său să aibă o ”greutate” mai mare decât cel al investitorilor. Noul proiect ar urma să înceapă în primăvara anului viitor, iar ideea lui Hagi vine din dorinţa de a duce Viitorul la un alt nivel, după cum spunea la finalul meciului din etapa trecută cu FCSB.

”Prima variantă e să fac o echipă bună aici. Nu o fac… nu mai stau. O las în continuare, dar nu o să mai fiu eu, o să antreneze altcineva. Cred că ciclul meu mi l-am terminat aici. De acum încolo vreau să fac un ciclu, următorii zece ani, o echipă puternică. Dacă o să reuşesc, bine. Dacă nu, gând european. Restul le-am făcut pe toate. Stau doar aşa, să produc nişte jucători tineri, să o iau în fiecare zi de la capăt… Câţi neuroni să am şi eu!? Am şi eu pretenţii”, spunea Gică Hagi, după FCSB – Viitorul, pentru Telekom Sport.

"Ideea mea e sa creez o echipa importanta care sa se bata in Europa, sa aiba pretentii si sa intre in Champions League si Europa League. Vor fi 9+1 investitori. Am purtat numarul 10 si 10 e cel mai bun. E strategia mea sa fiu cel mai bun. Nu mi-a facut nimeni temele, eu m-am gandit la planul asta", a spus Hagi in conferinta de presa de azi.

Demersul sau ar urma sa fie pus in practica din primavara anului viitor, conform sport.ro.

Simbolistica numarului 10 nu este intamplatoare. Anul viitor se implinesc 10 ani de la infiintarea clubului FC Viitorul.