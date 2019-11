Reacția vine din tabăra PSD, din partea lui Codrin Ștefănescu, care a postat pe pagina sa de Facebook că „ne doare fix in cot de plangerea lor”, ca răspuns la anunțul lui Rareș Bogdan că o va da în judecată pe Olguța Vasilescu pentru afirmațiile sale.

„Domnu’ Rares, prim vicepresedinte la penele, a anuntat ca vor depune o plangere impotriva Olgutei. Ca e rea si-l face pe seful suprem dictator. Ca-l face fricos in fiecare zi si asta doare. Ca ea e in suflet peremista, nu securista ca el. Si ca multi altii din partidul lui. Il anunt pe aceasta cale ca ne doare fix in cot de plangerea lor. In cot, da!”, a precizat Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Lia Olguța Vasilescu declarase că președintele Klaus Iohannis probabil deja se vede ”șef de lagăr de concentrare” unde ar fi închiși social-democrații, pentru reeducare. Afirmația vine în contextul în care șeful statului a spus în mai multe rânduri că e în război cu PSD.

Te-ar putea interesa și: