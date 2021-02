Nicușor Dan, vizat într-o plângere penală la DNA. Acuzațiile au fost lansate de fostul viceprimar al Capitalei, Aurelian Badulescu, conform luju.ro

Acuzatiile fac referință la modul în care primarul general al Capitalei a prelungit contractul de asociere cu lanțul de restaurante McDonald’s.

„La momentul in care faptuitorul Nicusor Dan a semnat actul aditional, McDonald’s Romania inregistra fata de Primaria Municipiului Bucuresti o datorie de peste 2.000.000 euro”, este scris în plângere.

Este vorba despre modalitatea în care primarul general al Capitalei a semnat prelungirea cu 90 de zile a contractului de asociere semnat în anul 1995 cu lanțul de restaurante privind folosirea terenurilor din jurul a două restaurante fară să o supună votului Consiliului General, conform sursei menționate.

„Nicusor Dan a semnat prelungirea contractului cu McDonald’s cu incalcarea atributiilor reglementate de Codul administrativ”, scrie sursa menționată.

„Aurelian Badulescu arata ca semnarea contractului fara o prealabila consultare si obtinere a votului Consiliului General al Municipiului Bucuresti – organism care este cel care hotaraste in legatura cu administrarea, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor aflate in proprietatea orasului – si asumarea unor obligatii in sarcina Municipiului Bucuresti, privitor la spatii asupra carora numai consiliul poate hotari, toate acestea nu reprezinta decat o subrogare din partea lui Nicusor Dan in drepturile Consiliului General al Municipiului Bucuresti intr-o maniera abuziva, nelegala si discretionara.

Mai mult, la momentul semnarii prelungirii contractului McDonald’s inregistra o datorie de 2 milioane euro catre Primaria Capitalei”, transmite Lumea Justiției.

Fragmente din plangerea penală formulată la DNA

„In fapt, in anul 1995 s-a incheiat un contract de asociere intre Consiliul Local al Municipiului Bucuresti (actualul Consiliu General al Municipiului Bucuresti) si McDonald’s Romania (actual Premier Restaurants Romania SRL), respectiv contractul nr. 1941/C/25.09.1995.

Contractul avea ca obiect asocierea in vederea realizarii si exploatarii in comun a unor unitati pentru servirea din masina (drive-through), Consiliul Local al Municipiului Bucuresti punand la dispozitie terenurile descrise in anexa A impreuna cu servitutile care le apartin, iar McDonald’s Romania se angaja sa construiasca si sa exploateze in baza prevederilor respectivului contract si a documentatiilor de urbanism aprobate conform legii, restaurante McDonald’s pentru servirea din masina impreuna cu utilitatile publice mentionate in PUD.

Durata asocierii pentru fiecare din terenurile asocierii a fost de 25 de ani”, este scris în plangerea penală formulată la DNA, conform sursei menționate.

