Vestea momentului pentru toți românii! Ce se întâmplă cu facturile? Anunțul venit de la Guvern

Ministrul Energiei a declarat că nimeni nu va plăti peste plafonul impus, atunci când a fost întrebat despre facturile la curent și la gaze. Virgil Popescu a mai spus că plafonarea va funcționa și în această iarnă, subliniind că prețurile la gaze și curent nu vor crește.

Vă asigur că Ministerul Energiei ştie ce are de făcut. Dacă există acest plafon, e clar că nimeni nu va plăti peste acest plafon. E logic acest lucru, iar taxele şi impozitele pe zona de gaze naturale sunt foarte mari pentru depăşirea unui anumit preţ. Deci ordonanţa este în vigoare până la 31 martie”, a afirmat Virgil Popescu la finalul ședinței de Guvern care a avut loc miercuri, 24 august.

Facturile oamenilor nu vor păți nimic

Întrebat ce se va întâmpla cu facturile oamenilor după data de 31 martie anul viitor, ministrul Virgil Popescu a declarat că se va discuta pe baza acestui subiect în septembrie sau octombrie, subliniind că măsurile vor fi prezentate după ce vor exista discuții în coaliție.

Acesta a mai declarat că nu se va întâmpla nimic cu facturile românilor, așa cum au declarat deja președintele PSD, Marcel Ciolacu și președintele PNL, Nicolae Ciucă.

„După 31 martie, probabil că în cursul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, vom lucra la ce se va întâmpla de la 31 martie. După ce vor fi discutate în coaliţie, le vom prezenta public. Nu se va întâmpla nimic cu facturile românilor. Aţi văzut declaraţia celor doi lideri de partid”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Plafonarea prețurilor la energie rămâne în vigoare

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a anunțat marți că Guvernul României nu va renunța la plafonarea prețurilor la energie deoarece are resursele necesare pentru a plăti această compensare.

În plus, guvernanții români ar dori ca această plafonare să rămână valabilă până în 2025. Până atunci, însă, Guvernul de la București va prezenta curând un pachet de măsuri pentru a reduce prețurile la energie.

„Liberalizarea prețurilor la energie s-a făcut în cel mai prost moment pe care și-l putea alege cineva (…) Ieri am stat cu premierul, noi doi și cu alți specialiști din energie, am stat cinci ore (…) Ar fi meschin să ne gândim acum la niște alegeri din 2024, vă spun că sunt foarte hotărât să ducem coaliția până în 2024 și am un dialog foarte bun cu premierul pe subiectele majore (…) Plafonarea va rămâne în continuare, dorim să venim cu un act normativ să ducem lucrurile până în 2025. Este exclus să nu plătim această compensare, avem resursele bugetare necesare.