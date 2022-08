Plafonarea prețurilor la energie rămâne în vigoare. Marcel Ciolacu: „Vom veni cu un pachet până la 1 septembrie”

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a anunțat marți că Guvernul României nu va renunța la plafonarea prețurilor la energie deoarece are resursele necesare pentru a plăti această compensare.

În plus, guvernanții români ar dori ca această plafonare să rămână valabilă până în 2025. Până atunci, însă, Guvernul de la București va prezenta curând un pachet de măsuri pentru a reduce prețurile la energie.

„Liberalizarea prețurilor la energie s-a făcut în cel mai prost moment pe care și-l putea alege cineva (…) Ieri am stat cu premierul, noi doi și cu alți specialiști din energie, am stat cinci ore (…) Ar fi meschin să ne gândim acum la niște alegeri din 2024, vă spun că sunt foarte hotărât să ducem coaliția până în 2024 și am un dialog foarte bun cu premierul pe subiectele majore (…) Plafonarea va rămâne în continuare, dorim să venim cu un act normativ să ducem lucrurile până în 2025. Este exclus să nu plătim această compensare, avem resursele bugetare necesare.

Eu nu-i cer premierului să schimbe anumiți miniștri, eu încerc cu premierul să găsim cele mai bune soluții, este un patriot, la fel ca mine, un om de bună-credință, implicat și amândoi când nu înțelegem anumite lucruri ne vedem, chemăm specialiști. Vom veni foarte repede cu o decizie până la 1 septembrie pe energie”, a explicat, marți seară, Marcel Ciolacu, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3.

Ministrul Finanțelor susține plafonarea prețurilor la energie

La rândul său, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a vorbit despre plafonarea prețurilor la energie. Potrivit spuselor sale, în curând, România și Europa își vor da seama că „lucrurile nu mai pot sta în zona aceasta de piață liberă”.

„Atât România, cât și Europa cu siguranță își vor da seama rapid că lucrurile nu mai pot sta în zona aceasta de piață liberă. E o zonă imperfectă și care depășește niște limite ale prețurilor.

Anul trecut, Comisia Europeana a recomandat pentru statele membre pe piața energiei scăderea de taxe. Cvasitotalitatea statelor au mers pe scăderi de taxe și s-a întâmplat ceva logic, au avut încasări mai mici, au crescut deficitele, au crescut datoriile, iar prețul plătit nu a scăzut pentru că tu de fapt ai o boală, ai un puroi aici și tu vrei să acționezi la cap. Nu, boala este prețul. Tu n-ai făcut nimic legat de prețul-bază care a continuat să crească”, a explicat, marți seară, Adrian Câciu, în emisiunea „Marius Tucă SHOW”.