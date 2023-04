Cu ocazia ȋmplinirii a 10 ani de la ȋnființare, Asociația Administratorilor de Piețe din România (AAPR) a lansat o platformă online, unde vor fi publicate, periodic, toate informațiile necesare pentru închirierea/rezervarea spațiului de vânzare din toate entitățile membre. Ȋn același timp, proiectul ,,Plata cu cardul la piață” va fi extins, iar cumpărătorii vor putea verifica atestatele producătorilor, prin scanarea codurilor QR de pe standuri.

”Ȋn ultimul deceniu, am promovat produsele și producătorii locali, am contribuit la soluții legislative utile și la programe pentru sprijinirea producătorilor români. Obiectivul nostru principal rămâne acela de a facilita accesul societății la produse autohtone, proaspete, ȋn condiții avantajoase atât pentru cumpărători, cât și pentru producători. Pentru aceasta, am gândit o serie de proiecte precum: crearea unei platforme unde producătorii vor găsi informații despre modalitatea de ȋnchiriere a spațiilor de vânzare ȋn piețe, amplasarea de coduri QR pe standuri, cu ajutorul cărora cumpărătorii vor putea verifica atestatele producătorilor și extinderea plăților cu cardul, ȋn mai multe locații”, a declarat Teodor Ioan Birț, președintele AAPR.

AAPR a creat o platformă online unde, deocamdată, sunt publicate toate datele de contact ale entităților membre, iar începând cu luna mai, vor fi publicate, periodic, toate informațiile necesare pentru închirierea/rezervarea spațiului de vânzare.

”Nu există loc ȋn România ȋn care să fi dormit o noapte, să fi zăbovit câteva ore, și apoi, dimineață, la prima oră, să nu fiu ȋn piață, să văd, să cumpăr produse locale. E un gest de respect față de munca oamenilor, chiar dacă mi-a trebuit sau nu ceva. Hrana zilnică se găsește la piață, oferta e diversificată, curată, produsele cu lacrima muncii, cu dragoste față de semeni și respect față de cumpărător. Piața e locul nostru, interacțiunea, dulceața de comunicare umană, minunată, nu o găsiți ȋn alta parte ȋn afară de piețe. Felicit AAPR pentru prima decadă din viața lungă pe care v-o doresc, mulți ani și rezultate pe măsură!”, a spus Petre Daea, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prezent la evenimentul aniversar AAPR.

”Plata cu cardul la piață” se extinde

”Au trecut opt ani de la primul POS instalat ȋntr-o piață din București. A fost un pariu, recunoașterea unei nevoi, cu o tehnologie care nu era foarte bine adaptată la momentul respectiv, dar care a determinat o schimbare. Am demonstrat că se poate și că toată lumea trebuie să aiba aceleași oportunități atunci când vorbim despre metode de plată. Ȋntre timp, am ajuns ȋn patru orașe și șapte piețe. Mergem mai departe și continuăm extinderea rețelei de POS-uri ȋn piețele din România. Plata cu cardul, pe lângă faptul că aduce un plus de transparență economiei, asigură și incluziunea financiară, atât a comercianților, cât și a cumpărătorilor. La Mulți Ani, AAPR, să continuați să fiți o sursă de inspirație!”, a completat Cosmin Vladimirescu, Country Manager România & Croația MasterCard.

Proiectul ,,Plata cu cardul la piață” a fost lansat ȋn urmă cu opt ani, și implementat ȋn Sibiu, Iași, Galați și Sectorul 1 al Capitalei, ȋmpreună cu partenerii MasterCard și Patria Bank.

,,La Mulți Ani, AAPR! Mă bucur să serbez cu dumneavoastră cei 10 ani, să ne vedem cu bine și peste ȋncă 10! Mi-e foarte drag proiectul banca la piață, ȋn care Patria Bank este partener și vom merge mai departe cu el. Facem mai mult decât a aduce POS-uri la piață. Grupul Patria aduce și producătorii la piață. 85% dintre clienții Patria Credit sunt producători de dimensiune mică, iar aproape 60% dintre aceștia sunt legumicultori. Suntem centrați pe afacerile mici, ȋn special pe cele din domeniul agricol”, a ȋncheiat Iliuță Jitaru, Manager, Departament Vânzări Microȋntreprinderi Patria Bank.