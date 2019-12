Insa exista un magazin in care clientii pot sa gaseasca piese combina la preturi fara egal. De pe acest site, clientul poate sa comande direct piesa necesara pentru masinaria sa.

Combina agricola este printre cele mai importante investitii din domeniul agricol, deoarece ii ajuta pe agricultori sa fie mai productivi, sa economiseasca timp si bani. Insa, magaiznul Tractorsud.ro nu ofera doar piese pentru combine, ci o gama diversificata, cu multe piese utilaje agricole.

Atunci cand cumparam o combina agricola sau dorim sa o reconditionam, trebuie sa luam in calcul urmatoarele specificatii:

-CP (cai putere) – o unitate de masura a puterii. Prin definitie, un CP este suma tuturor energiilor necesare pentru a muta 16,5 tone la 30, 48 cm intr-un minut. Este o masura a capacitatii utilajului de a muta/ridica o greutate.

-Latimea hederului – In timp ce o combina cu o dimensiune mare a hederului suna bine, poate sa nu fie cea mai buna decizie. Atunci cand ne gandim la dimensiunea hederului trebuie sa tinem cont de marimea terenului unde avem plantatia si de disponibilitatea de golire a buncarului combinei (daca nu dispunem de un utilaj cu o capacitate mare de preluare a cerealelor, riscam sa asteptam golirea buncarului de cereale pentru prea mult timp si sa nu fim eficienti). Capacitatea buncarului – reprezinta capacitatea de cereale care pot fi stocate in buncarul combinei.

Senile sau roti?

In general, rotile sunt utilizate datorita urmatoarelor avantaje:

-Costul scazut – rotile sunt mult mai ieftine decat senilele;

-Viteza – in comparatie cu senilele, rotile sunt mai usor de pus in miscare, iar viteza de miscare este mai mare;

-Manevrabilitatea – rotile asigura o manevrabilitate ridicata in comparatie cu senilele, care sunt destul de dificil de manevrat;

-Categoria usoara – senilele sunt mult mai grele decat rotile, iar daca masa combinei este prioritara pentru tine, cu siguranta vei alege rotile;

-Simplitatea – o roata este mult mai usor de reparat/schimbat decat senilele;

-Materialele folosite – rotile pot fi construite din materiale care indeplinesc conditiile impuse privind protejarea mediului.

Senilele sunt utilizate datorita urmatoarelor avantaje:

-Tractiunii – tractiunea este foarte ridicata inclusiv pe suprafete alunecoase cum ar fi zapada sau betonul umed;

-Eficienta energetica – in comparatie cu rotile, senilele au o performanta ridicata si sitemul de tractiune bine optimizat, ceea ce ofera un plus de eficienta in ceea ce priveste consumul de energie;

-Deplasarea pe teren accidentat – utilajele pe senile pot functiona foarte bine pe un teren accidentat. Acestea pot urca si cobora scari, pot depasi obstacole sau sa traverseze santuri;

-Distributia greutatii – greutatea tractoarelor pe senile este foarte bine distribuita pe toata suprafata acestuia;

-Estetica – combinele pe senile dau o senzatie de un produs mult mai puternic.

Avand in vedere aceste specificatii, achizitionarea unor piese pentru combina de la Tractorsud.ro va deveni o sarcina mai usoara!

