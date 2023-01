Ministrul Agriculturii, Petre Daea, face din nou spectacol.

Ministrul Petre Daea a adomit în direct la TV? Imaginile au devenit imediat virale pe internet

Şeful de la Agricultură a intervenit imediat, după ce presa a relatat că ar fi adomit în direct, în timpul unei intervenţii telefonice la Antena 3.

Ministrul Agriculturii fusese sunat de către realizatoarea Antena 3 pentru a vorbit despre scumpirile din piaţă şi despre soarta fermierilor români, ameninţaţi de faliment.

În momentul în care a intrat în direct însă, de la capătul celălalt nu s-a auzit niciun răspuns, ci aparent doar o persoană care doarme şi chiar sforăie.

„Ne auziți, domnule ministru? Refacem legătura”, a fost replica nedumerită a realizatoarei Antena 3.

Imaginile pot fi urmărite mai jos.

Petre Daea este furios: Cum să sforăi, domne? Eu nu dorm nici noaptea… O fi sforăit vreunul de la ei, de acolo, din legătura lor

Ulterior, ministrul Petre Daea a comentat acest moment pentru Libertatea şi a declarat că nici nu se pune problema să fi adormit atunci, ziua în amiaza mare, iar presa încearcă acum să facă rating pe seama lui din orice.

„Ei vor să facă rating și pe somn. Și pe sforăit. Eu nu dorm nici noaptea, darămite ziua. Cum să adorm? Cine știe unde or fi dat ei telefon?

Ei vor să facă rating pe sforăit? Să caute sforăitul atunci. Nu merită să comentez așa ceva. Este dincolo de imaginația mea.

Cum să sforăi, domne? Eu nu dorm nici noaptea. Eu nu dorm nici noaptea, cum să sforăi în amiaza mare?

Eu știu că m-au sunat și am răspuns la telefon. Habar nu am, nici nu îmi dau seama ce a fost acolo. Eram în mașină, veneam de la Neamț, eram în spate. În momentul în care m-au sunat la telefon, am răspuns și am intrat în direct. Pur și simplu.

Cine știe pe cine or fi sunat ei? O fi sforăit vreunul de la ei, de acolo, din legătura lor, nici nu pot să îmi dau seama”, a explicat ministrul Agriculturii, Petre Daea.