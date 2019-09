Aproximativ 2.000 de turişti români au fost afectaţi de falimentul agenţiei Thomas Cook, însă nimeni nu a întâmpinat dificultăţi, astfel încât să fie necesară intervenţia statului pentru repatriere, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, într-o conferinţă de presă.

”Aceştia aveau pachete turistice luate de la agenţii care foloseau şi serviciile Thomas Cook. Am făcut un grup de lucru, împreună cu MAE şi ANAT, şi am cerut o raportare rapidă să vedem dacă sunt turişti în dificultate care să necesite repatriere, dar, din fericire, nu a fost cazul. La MAE s-a înfiinţat şi un call-center, dar nu au fost sesizări”, a spus Trif.

Potrivit ministrului, cei mai mulţi din cei aproape 2.000 de turişti nici nu au apucat să plece şi îşi vor primi banii înapoi de la agenţii, dar a fost şi un caz cu unii turişti deja plecaţi cărora agenţia de turism prin care au cumpărat vacanţa le-a achitat zilele rămase neplătite de Thomas Cook.

Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat, luni, intrarea în faliment după ce a eşuat în cursul weekendului să găsească fondurile necesare pentru supravieţuire şi va intra în ”lichidare imediată”.

Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani însă compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour-operatori şi un mediu economic incert în special în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi deprecierii lirei.

Grupul Thomas Cook are o povară a datoriilor de 1,7 miliarde lire sterline şi întâlnirea cu creditorii era decisivă pentru o companie care are 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.

