„E oportună, cum să nu fie oportună, cred că opoziția scrie la ultimele fraze din moțiune. Eu, cel puțin, asta aș face.”, a spus Klaus Iohannis joi seara.

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marţi seară, că Guvernul Dăncilă trebuie să plece pentru ceea ce s-a întâmplat la votul din diaspora. ”Vom depune moţiune de cenzură”, a spus Dana Barna, afirmând că s-a discutat cu PNL, PMP, UDMR şi Pro România.

”Acest Guvern trebuie să plece în primul rând pentru ce a făcut diasporei. Acolo nu e nimic de argumentat, exact acelaşi ministru de externe, exact ca în 2014, exact situaţie similară. Era clar că a fost o strategie ca românii din diaspora să nu voteze. Nu a fost o greşeală a unui funcţionar, nu a fost o întâmplare, a fost o strategie ca diaspora să nu voteze pentru că ştiau, vorbesc de majoritatea PSD-ALDE, că nu vor avea voturi din diaspora şi atunci au încercat să blocheze. Pentru ca s-a întâmplat acest Guvern trebuie să plece ca şi cireaşă de pe tortul de trei ani de beznă în care am fost ţinuţi doar pe tema justiţiei”, a spus, marţi seară, Dan Barna, la Antena 3.

Acesta a anunţat că s-au purtat discuţii cu mai multe partide pentru a de se depune o moţiune de cenzură.

”Vom depune moţiune de cenzură, am discutat chiar astăzi cu celelalte partide din opoziţie, cu PNL, cu PMP, am discutat şi cu UDMR-ul astăzi, am discutat şi cu domnul Victor Ponta, deci vom depune în perioada următoare moţiune de cenzură. E o chestiune de zilele şi săptămânile următoare. (….) În momentul de faţă purtăm negocieri. Astăzi nu avem voturile, pentru că astăzi am început discuţiile. Am avut discuţiile pregătitoare, de principiu, în zilele următoare vom avea discuţii şi cu reprezentanţi din fosta majoritate trebuie să spun, înţeleg că cei de la ALDE au în scurt timp un congres să vadă dacă mai rămân sau nu în coaliţie, după rezultatul catastrofal care practic i-a scos din Europa”, a mai spus Dan Barna.

”Guvernul are şanse destul de mari să cadă. E greu de spus un procent, dar mă aştept ca acest guvern să cadă”, a afirmat liderul USR.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunţat, marţi, că va face toate demersurile legale, constituţionale posibile pentru a pune punct actualei guvernări, iar dacă Guvernul nu demisionează, se va depune o moţiune de cenzură până la sfârşitul actualei sesiuni parlamentare.

