La ce se referă Ministerul de Externe de la Kiev atunci când vorbește despre „o bombă murdară”? Aceasta este o armă radiologică de distrugere în masă având rolul de dispersie radiologică care combină materialul radioactiv cu explozivi convenționali, în scopul contaminării radioactive în aria de dispersie a agentului exploziv convențional.

Armata rusă, care are controlul centralei nucleare din martie anul trecut, a fost acuzată de ucraineni că au plasat explozibili pe două dintre construcțiile care adăpostesc reactoarele.

For the first time in history, an invading army captured a nuclear power plant. A Ukrainian facility with 6 nuclear reactors is controlled by Russia.

Here are three scenarios of how Russia can transform this facility into a «dirty bomb» — or worse.

Video by @United24media pic.twitter.com/Y7tLKJq0vc

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 6, 2023