Daca ar fi să aibă un moto, cel mai probabil, cei de la Pepco ar alege “Împreună putem mai mult” deoarece colaborarea este una dintre valorile esențiale ale companiei și, spun reprezentanții ei, datorită spiritului de echipă al oamenilor din Pepco, firma a reușit să depășească dificila perioadă a lockdown-ului impus de pandmie.

Expansiunea, cuvânt de ordine la Pepco

În ciuda provocărilor cu care întregul mediu de business s-a confruntat în anul 2020, focusul Pepco a rămas, în continuare, pe extinderea lanțului de magazine. Scopul, așa după cum spun reprezentații firmei, este acela de a e dorim să continua expansiunea astfel încât brandul să ajungă cât mai aproape de clienții din toată țara. Obiectivul Pepco este ca, în decurs de 5 ani, să ajungă la 500 de magazine. ”Investițiile majore realizate de PEPCO în acest an se împart în două categorii. Pe de o parte avem o investiție semnificativă pe plan intern, pentru implementarea SAP. Este un proiect la care lucrăm de ceva ani încoace și care s-a materializat în acest an, prin colaborarea mai multor departamente din companie. Ne va permite ca pe viitor să gestionăm mult mai bine fluxurile interne în ceea ce privește angajații, care nu sunt deloc puțini. De asemenea, le oferă acestora o interfață mult mai user friendly și o libertate mai mare în accesarea și gestionarea informațiilor administrative, dar și a resurselor de training. Pe plan extern, investițiile noastre continuă conform planului asumat la început de an financiar, prin expansiunea continuă în toată țara. Din ianuarie până în acest moment, am deschis 25 de magazine noi, ceea ce este o performanță dat fiind contextul actual destul de dificil”, ne-au mia precizat reprezentanții companiei.

Pandemia, inamicul tuturor

Provocarea definitorie cu care s-au confruntat firmele în acest an este izbucnirea pandemiei de COVID-19. Aceasta a afectat toate segmentele de business, dar perioada a fost cu precădere mai dificilă pentru cei din domeniul retailului. Instituirea stării de urgență a presupus închiderea întregului lanț de magazine Pepco și regândirea modului și procedurilor de lucru la nivelul sediului central, astfel încât să îi poată sprijini pe cei din magazine și să asigure o tranziție lină pentru întreaga companie pe parcursul acestei crize. ”Am depus eforturi semnificative pentru a asigura un mediu sigur atât pentru angajații noștri, cât și pentru clienți, iar acest lucru a însemnat dotarea magazinelor cu dezinfectant, montarea unor plexiglas-uri la case, echiparea conformă a angajaților cu mănuși și măști, afișarea materialelor informative.De asemenea, încă de la început am știut că unul dintre obiectivele noastre principale este să securizăm toate locurile de muncă, iar cu această idee clară în minte, am făcut toate demersurile necesare pentru a ne asigura că la finalul crizei, ne vom regăsi în formulă completă – ceea ce s-a și întâmplat, de altfel”, ne-au mai spus cei de la Pepco. ”În ockdown, flexibilitatea a fost cuvântul cheie deoarece această perioadă a fost și este caracterizată de un grad mare de incertitudine, în care lucrurile sau legislația se pot schimba chiar și de la o zi la alta. Din acest motiv, cu toții am monitorizat atent situația, atât la nivel macro, cât și la niveluri mai specifice (fiecare departament a urmărit ce se întâmplă în domeniul său) și am încercat să ne adaptăm din mers la schimbări”, mai spun reprezentanții companiei.

