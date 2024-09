Rezultatele recalculării pentru primele două săptămâni au fost deja anunțate de către autorități, iar impactul asupra pensionarilor a fost semnificativ.

Aproximativ 60.000 de pensionari și-au exprimat nemulțumirea față de noile decizii de pensie, considerând că recalculările nu reflectă așteptările lor.

În plus, au fost identificate 3.000 de decizii care conțin erori, acestea urmând a fi revizuite suplimentar pentru corectarea problemelor identificate.

Cu toate acestea, unii seniori au mers la oficiile de pensii special pentru a refuza recalcularea pensiilor. O persoană a cerut chiar o revizuire, afirmând că i s-au acordat mai mulți bani decât era îndreptățită să primească.

În cazul multor decizii de recalculare, perioada de cotizare este mai scurtă decât cea lucrată efectiv de pensionari.

Un pensionar a explicat că datele trecute pe decizia de recalculare nu sunt aceleași cu cele trecute pe talonul de pensie. El spune că a avut o penalizare de 300 de lei pentru pensionare anticipată, care acum s-a dublat. Același senior spun că nu ies calculele corect la recalculare.

„Am ieșit anticipat, mai am doi ani, am 63 de ani şi se iese cu penalizare. Am avut o penalizare de 300 lei la decizia trecută și acum s-a dublat penalizarea, deci am 600 lei și plus. Plus că nu ies socotelile, nu sunt ani…”, spune acesta.