Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi, a ieșit la atac. I-a atacat dur pe liberalii din noul Guvern și spune că aceștia mint în legătură cu pensiile românilor. Fostul ministru al Muncii Marius Budăi demontează afirmațiile lui Florin Cîțu cu privire la bugetul de pensii.

Marius Budăi, atac dur la adresa lui Florin Cîțu

Marius Budăi lansează un atac dur la adresa șefului de la Finanțe, Florin Cîțu. „A spus domnul ministru de Finanțe Florin Cîțu pe 28 noiembrie că, la rectificare, noi am lăsat fără bani bugetul de pensii pentru ultimele două luni. Domnule ministru de Finanțe Cîțu și domnule premier Orban, plata pensiilor pentru luna noiembrie era închisă din dată de 15! Cum la alocarea din 28 ați dat dvs. bani pentru luna noiembrie că să fie două luni din an? Suma dată este de 625 de milioane de lei. Întreaga cheltuială din bugetul Asigurărilor Sociale a fost de 6,4 miliarde. Dacă s-ar păstra acei 6,4 miliarde pe decembrie, dar suma poate fi și mai mare, ar mai fi trebuit 5,8 miliarde înseamnă, bani care se regăseau în cont. Deci, iată minciună. Au mai trebuit 0,6 miliarde pentru a acoperi luna decembrie în totalitate. Aștia sunt oamenii, astea sunt minciunile, n-am ce să mai zic!” a spus fostul ministru al Muncii la România TV.

Mai mult, Marius Budai îi acuză pe liberali de minciună. „Toate forurile internaționale spuneau că avem creștere economică, numai acești domni spuneau că ducem economia în prăpastie. Așa au mințit atunci, așa mint și acum cu bugetul de pensii. Dacă ne luăm de recalculări, vedem că și doamna ministru al Muncii a zăpăcit cifrele total. Era o întreagă harababură, acolo, în cifrele ei. Pot există întârzieri și trebuie verificate și pot fi explicate prin schimbul de documente. Eu știu că un om de stat se confruntă cu probleme, le rezolva și merge mai departe.

Pe 2017-2019 am majorat în 4 etape valoarea punctului de pensie cu 45% până acum, mai trebuie că majorările să continue. Era 16 miliarde deficit în 2016 noi am scăzut. Cum am reușit noi, trebuie să reușească ei până la toamna când vom recâștiga. Văd că ei vând tot, CEC-ul, Transelectrica.

Cu tot respectul, dacă doamna ministru vrea să facă o invit să rămână în aceași elegantă remarcată la mine, eu am prezentat cifre, sunt cifre din rectificarea bugetară a actualului guvern. Cum poți să spun că nu ai bani când tu pui 0,6 miliarde. Pe noi ne-ar fi costat 13 miliarde. Ori minți că nu ai avut banii ori nu asiguri plata. Nu o să îmi permit să fac asta. O să spun: dragii NOȘtrii părinți și bunici când un stat nu își plătește pensionarii statul intră în disoluție. Eu din Opoziție o să critic guvernul după cifre. Nu îi mai panicați pe pensioanri. Faceți-va datoria”, a mai explicat Marius Budăi.

Marius Budai nu l-a uitat nici pe actualul premier, Ludovic Orban. „Avem un premier care habar nu are ce este ăla buget de venituri și cheltuieli, sunt două coloane, două capitole. La venituri ai venituri estimate, la cheltuieli actualizezi prin rectificare. Spune că a dat la Ministerul Muncii peste 2 miliarde dar nu sunt doar de pensii, alocațiile și pensiile le pune în aceeași suma. E ceva, vorbește de un proces de recalculare a pensiilor. Proces am avut la legea 221. Acestea sunt recalculari curente care vin prin adăugări de stagii, prin documente noi. Spune că majorările de la anul sunt obiective, nu își asumă că vor majoră. La pensiile de serviciu ați văzut, vorbește toată campania mă așteptăm că prim-ministru să îți alegi cu grijă expresiile. Vorbește de o pensionare la judecători care așa a fost ea prorogată, Mi-am listat declarația după ce au câștigat campania electorală. Ei au fost al guvernare jumătate din perioada de după Revoluție, se reneagă și pe ei”, a mai spus Budai la România TV.

