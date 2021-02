Pensiile care au crescut cu 60%! Economistul Cristian Păun a analizat pensiile parlamentarilor și a transmis că bugetul este de aproximativ „80 de milioane de lei pe lună”.

„Undeva la 4.000 de magistrați, și aici intră judecătorii și procurorii, care primesc o pensie medie de circa 19.000 de lei pe lună. Nu este bazată pe contributivitate, bugetul fiind undeva în total la 80 de milioane de lei pe lună”, a explicat economistul în emisiunea „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.

Pensiile care au crescut cu 60%

„Avem apoi o mie patru sute de persoane care au lucrat în zona personalului navigant, pe avioane sau în zona aceasta. Ei primesc o pensie de 11.000 de lei pe lună, bugetul fiind undeva la 16 milioane de lei pe lună. Avem apoi, și aceștia sunt foarte interesanți, cei de la Curtea de Conturi a României. Sunt 600.

Au ieșit la pensie cu pensie specială, au opt mii o sută de lei pe lună pensie specială și bugetul este undeva la 5 milioane de lei pe lună. Vine apoi partea de diplomație. Avem 850 de diplomați care primesc pensie azi. Sunt pe la cinci mii opt sute de lei pensie și bugetul total ar fi undeva pe la 5 milioane de lei pe lună.

Vin apoi parlamentarii, care sunt undeva la 780-800 de parlamentari care astăzi sunt la pensie plătiți cu pensie medie de patru mii opt sute de lei, undeva bugetul ar fi la vreo 4 milioane de lei. Și în final vin cei care sunt în instanțe, grefierii, personalul auxiliar din instanțe.

Ei sunt mulți, dar au pensia ceva mai mică. Ar fi undeva la 1.800, primesc o pensie de patru mii șapte sute de lei, un buget de 8 milioane de lei pe lună. În total, dacă adunăm, ne ducem către 120-130 de milioane de lei pe lună pensii speciale”, a subliniat acesta.

Pensia respectivă nu ține cont de activitate sau eficiență

Conform acestuia, problema nu este în rândul celor aproximativ zece mii de pensionari speciali.

„Greaua problemă nu este neapărat la cei zece mii, care sunt puțini, ci apar toate celelalte care și ele, prin modul de acordare, sunt speciale. Și aici vorbim de pensiile militarilor, pensiile celor care sunt în serviciile secrete și acolo apar de asemenea discuții. Astăzi s-a început cu această sumă destul de mică.

Această pensie acordată pe mandat nu ține cont de activitatea ta din timpul mandatului și eficiența ta ca parlamentar, ca să nu mai spunem că parlamentarii au salariu, au indemnizație, au tot felul de venituri pe care includ până la urmă și la pensie. Această pensie specială când s-a acordat în 2015 s-a acordat la 1.500 de lei, dacă aveai un mandat și mergea până la 4.000 de lei, dacă aveai trei mandate.

Care credeți că sunt valorile în 2021? De la 1.500 de lei per mandat s-a ajuns la 4.400 de lei. E o creștere de trei ori, 300%. 300% împărțit în cinci ani înseamnă o medie de 60% pe an. A crescut punctul de pensie cu 60% pe an? Nu cred”, a conchis economistul.