De la 1 ianuarie 2024, pensiile românilor au mai crescut, iar din septembrie urmează o nouă majorare. Acum, pensia minimă la noi în țară este de 1.281 de lei.

Cu toate acestea, pensiile unora dintre români nu sunt nici acum potrivite pentru o viață decentă.

Acest lucru nu se întâmplă numai la pensionarii de rând, ci și la cei mult mai cunoscuți. Mai precis, mari artiști de muzică populară, și nu numai, spun că pensiile nu sunt pe nivelul de trai din prezent.

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România.

Interpreta în vârstă de 77 de ani a explicat pentru playtech.ro că prețurile sunt foarte mari. De asemenea, spune că înainte plăteai 500 de lei pe un coș de cumpărături. Acum, cu aceeași sumă, nu mai cumperi mare lucru.

Artista încasează lunar o pensie de 5.000 de lei, sumă cu care spune că se trăiește decent.

Aceasta a mai precizat că banii nu mai au valoare în România, subliniind că sunt pensionari cu venituri foarte mici care nu pot face față situației actuale.

Solistul în vârstă de 76 de ani încasează cea mai mare pensie din showbiz, în valoare de 9.000 de lei.

Cu toate acestea, el spune că toți pensionarii români ar trebui să aibă pensii de peste 4.000 de lei pentru a putea trăi decent.

Totuși, precizează că este cam imposibil în contextul în care salariile sunt și ele mici.

Referitor la colegii săi de breaslă, el precizează că nu toți artiștii care ies la pensie au o situație bună. Unii dintre ei fie nu mai au contracte după pensionare, fie mai merg pe la televiziuni fără a fi plătiți.

”Am acești bani pentru că am peste 55 de ani de muncă la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. În plus, am fost șeful Ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne.

Cât ar trebui să primească lunar un pensionar artist? Consider că pensia oricui român ar trebui să fie de 4.000 sau de 5.000 de lei ca să poată trăi decent. Însă, după cum se știe, și salariile sunt mici în România, așa că nu prea ai cum să primești pensie de 5.000 de lei.

Nu toți artiștii care iese la pensie mai au contracte plătite. Unii sunt invitați pe la televizor, fără să primească nimic, așa că au nevoie de o pensie bună”, susține Gheorghe Turda.