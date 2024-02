Românii pot beneficia de indemnizația minimă socială. Aceasta este în valoare de 1.281 de lei.

Sunt câteva condiții care trebuie respectate pentru a intra în posesia acestei indemnizații. Condițiile au fost explicate de fostul ministru al Muncii, Marius Budăi.

Marius Budăi a explicat că stagiul minim de cotizare este o prevedere comună în toate legislațiile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Fostul ministru a menționat că această prevedere exista deja în legea actuală și reprezintă o condiție necesară atunci când contribui la un sistem. Este nevoie de o perioadă minimă de contribuție pentru a beneficia ulterior de acel sistem.

De asemenea, el a mai spus că în România, stagiul minim de cotizare este de 15 ani.

În plus, el spune că a fost introdusă o noutate pentru mame.

”Este stagiul minim de cotizare, un lucru prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană, este o prevedere pe care noi am avut-o și în legea actuală, pentru că atunci când contribui într-un sistem ai nevoie de o anumită perioadă de contribuție minimă pentru a putea avea beneficii ulterior din acel sistem.

Acum la noi este 15 ani, am păstrat acest stagiu minim, nu am crescut nici stagiul minim, nici stagiul standard, și pentru mame am introdus această noutate care a mai fost discutată și în Legea 127 și am discutat foarte clar cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială și am ajuns la această prevedere cu șase luni pentru fiecare copil”, a explicat Marius Budăi în exclusivitate la Antena 3 CNN.