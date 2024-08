Ion Țiriac este unul dintre pensionarii români cu cei mai mulți bani. Miliardarul are o avere impresionantă și poate trăi foarte bine și fără pensia pe care o primește. Până la recalculare, el primea în fiecare lună 12.000 de lei de la stat.

Recalcularea anunțată recent de autorități vizează și suma primită lunar de miliardar. El nu a avut un stagiu complet, de 25 de ani. Astfel, va rămâne cu aceeași pensie și după recalculare.

Amintim că Țiriac a fost ofițer cu grad de colonel al Ministerului de Afaceri Interne timp de 20 de ani.

Din 1999 și până în momentul de față, el depune banii într-un cont de care nu s-a atins. Astfel s-a adunat o sumă de peste 700.000 de euro.

Șeful Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) a oferit mai multe informații despre modalitatea în care este realizată recalcularea.

Potrivit acestuia, rămân cei 1 milion și ceva de pensionari care vor avea aceeași pensie. Ei sunt cei care au avut un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani.

Potrivit șefului CNPP, au beneficiat de indexarea de 13,8% de la începutul anului și vor continua să beneficieze, în fiecare an, de indexarea prevăzută de lege.

Recalcularea îl vizează și pe Irinel Columbeanu. El așteaptă precum toți pensionarii să vadă câți bani va încasa lunar. Totuși, așteptările acestuia sunt destul de mici.

Fostul om de afaceri este convins că schimbarea nu va fi una deloc semnificativă. Amintim că el a ieșit la pensie în urmă cu puțin timp.

​„Legea e bună. Nu am primit, încă, nicio decizie. Probabil și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2.000 de lei lunar”, a declarat acesta, recent.