Robert Turcescu, moderatorul podcastului, a declarat că, de două luni, România se confruntă cu situația anulării alegerilor prezidențiale, fără ca până în prezent să fie oferită vreo explicație clară în acest sens. De asemenea, el a amintit inclusiv discuția pe care a avut-o cu Victor Ponta, care a transmis că nu există o dovadă ce susține anularea alegerilor de pe data de 6 decembrie. Moderatorul a menționat, de asemenea, că nu există nicio explicație nici în documentul arătat de către Serviciile secrete de informații.

Octavian Hoandră a spus că lumea în prezent deja a început să înțeleagă situația actuală.

„Încet-încet lumea s-a prins că nu există probe, pentru că despre asta vorbim, nu de explicații. Ne trebuie probe x, y, z. Ambasadorul Rusiei nu a fost chemat pentru lămuriri. Acest lucru arată că nu au niciun fel de dovadă împotriva Rusiei. Nu zic că nu e așa, dar lucrurile trebuiesc probate mai ales când te joci cu milioane de oameni”, a transmis acesta în cadrul podcastului.

Hoandră explică anularea alegerilor prezidențiale

De asemenea, sociologul Hoandră a amintit și de faptul că această situație din România a fost dictată de la Bruxelles.

„Eu cred că vine din conclavul Ursulei. Mă bazez după vorbele lui Thierry Breton( n.r. fost Comisar european pentru Piaţa Internă şi Servicii). Am făcut-o în România, și o facem și în Germania dacă e nevoie. Asta este proba de fapt. Astfel, știm cine a ordonat și cine a executat. În acest moment nu mai este nevoie de probe. Pentru mine explicația lui Thierry Breton e cea mai clară pentru ceea ce s-a întâmplat”, a susținut Hoandră în timpul podcastului.

De asemenea, el spune că Europa, cu excepția câtorva țări, ce s-au trezit și au avut curajul de a-și afirma identitatea, încă este captivă.

Despre acest subiect a avut ceva de spus și Bogdan Comaroni. Acesta este de părere că probele pentru anularea alegerilor nu vor fi prezentate pentru că nu există.

„Noi ne-am apărat democrația anulând alegerile libere. Am ajuns la acest paradox, la această absurditate. Ni s-a spus foarte clar. Șeful Curții Constituționale a spus că a fost atacul hibrid asupra Curții Constituționale și a anulat alegerile pentru că ne-am apărat democrația în fața rușilor. După care am aflat că rușii erau de fapt PNL-iști, care finanțau pe TikTok campaniile. Pentru că cei de la conducere aveau strategii de campanie în care fiecare băga banii, dar fără să se fi înțeles. Noi pompăm în același om”, a transmis Comaroni în timpul podcastului.

De asemenea, el a susținut că fiecare partid băga bani pentru a-și face un culoar pentru turul doi.

„Cei de la PSD voiau să-l bage pe Simion, ca să câștige Ciolacu. Cei de la PNL voiau să-l bage pe Cristi Diaconescu, și după l-au văzut pe Georgescu pentru a-l băga în Turul II pe Ciucă. Tot felul de calcule. La un moment dat și Călin Georgescu habar nu avea, că din toate părțile el era pompat, dar fără să știe unii de alții. Așa s-a întâmplat de a crescut fabulos”, a adăugat acesta.

Ce reprezintă acum Georgescu?

În ceea ce privește viitor, lucrurile sunt destul de incerte. Comaroni a spus că în momentul actual există doar două soluții atunci când vine vorba de ce se va întâmpla.

„Am anulat alegerile, dar pasul II este să-l eliminăm pe Georgescu din competiție. Noi degeaba am anulat alegerile, dacă Georgescu tot candidează și o să câștige. Ideea în sine nu este că Georgescu nu are cum să-mi explice mie că el e suveranist, când a lucrat în inima globalismului. Georgescu nu înțelege multe lucruri. Ele sunt adevărate, dar le citește rezumativ, nu sunt chestiuni studiate, de asta spune prostii multe. Georgescu nu se mai reprezintă pe el. Lumea trebuie să înțeleagă că Georgescu este numele pe care îl capătă spiritul de frondă pe care îl are poporul român și ura pe care vrea să o reverse asupra celor care ne conduc”, a subliniat Comaroni.

Întregul podcast poate fi urmărit aici.