Una dintre cele mai importante premiere ale anului 2019, pentru Pavel Bartoș, a fost debutul lui ca regizor de film! Romanian tradition, o comedie românească, a fost lansat și a arătat o nouă latură a cunoscutului actor și prezentator TV!

Filmul prezintă experiența a doi studenți care nimeresc, din întâmplare, la o nuntă de la sat și, încercând să respecte toate tradițiile românești, deturnează nunta. În ce fel deviază aceștia evenimentul, putem afla vineri, imediat după marea finală Românii au talent.

Scurtmetrajul aduce la start o distribuție care nu poate fi ratată: Adrian Titieni, Elvira Deatcu, Alexandru Papadopol, Vladimir Purdel și Cătălin Neamțu. Echipa de producție a filmului a fost una de #un10perfect, unii dintre cei implicați fiind colegii lui Pavel din echipa Românii au talent!

„Multă inconșiență și mult curaj”

”A fost foarte multă adrenalină, multă inconștiență, enorm de mult curaj și foarte multă responsabilitate. Este foarte grea această meserie, dar mi-a plăcut teribil de mult această nouă provocare”, spune Pavel Bartoș despre experiența lui ca regizor. În ceea ce privește Romanian Tradition, el a admis că “Scenariul îl aveam în minte de 20 de ani, dar l-am scris într-o noapte, preproducția în 2 săptămâni, am filmat în 3 zile şi 2 nopţi. Și tocmai de aceea, vrea să mulțumesc din suflet echipei de producție și actorilor care m-au înțeles și au sărit cu mine în această aventură pe care am dus-o la capăt atât de bine. Sunt fericit că primul meu film va fi difuzat chiar după finala show-ului, am emoții mari și sper că toată lumea va fi alături de mine și echipa mea. Va fi cea mai emoționantă zi de vineri din a mea viață profesională ☺.”

De sâmbătă, filmul va fi disponibil pe canalul de YouTube al lui Pavel Bartoș, unde toată lumea îl va putea viziona.

Ne vom bucura de un umor incredibil, situații care par fără de scăpare și personaje cu povești și reacții care asigură unicitatea, în premieră la PRO TV, vineri noaptea.