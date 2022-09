Patriarhul Kirill le-a spus rușilor că oamenilor care vor muri pe câmpul de luptă din Ucraina li se vor ierta toate păcatele, încurajând, astfel, mobilizarea parțială a rezerviștilor ruși.

„Suntem conștienți de faptul că cei care mor îndeplinindu-și datoria militară se sacrifică pentru alții. Acest sacrificiu spală toate păcatele comise”, a declarat, duminică seară, Patriarhul Kirill, potrivit unui videoclip postat de Disclose TV pe rețelele de socializare.

NEW – Patriarch Kirill, the head of the Russian Orthodox Church, proclaimed in his sermon today that soldiers dying in Ukraine would have all their sins washed away.pic.twitter.com/Uscc1zmiXZ

— Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2022