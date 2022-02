AUR, vizat de un nou scandal! Ciprian Titi Stoica neagă acuzațiile

Așadar, deputatul AUR Ciprian Titi Stoica susține că ar fi numit drept „naziste” metodele folosite în Comisia de regulament şi poate demonstra acest lucru deoarece totul „este filmat”.

„Doar câteva clarificări pentru acuzaţia gravă adusă pe domnul Ovidiu Ganţ la adresa mea. Am spus foarte clar: contextul în care s-a desfăşurat această şedinţă a fost unul în răspăr cu normele constituţionale, cu normele Comisiei de la Veneţia privind transparenţa, iar asemenea fapte de a cataloga şi pedepsi un individ, un grup întreg pentru tot ce face un individ sunt metode naziste. De aceea m-am şi adresat cu acest cuvânt. Şi, în plus, a fost o declaraţie politică, am şi spus că este totul filmat şi se poate dovedi, instanţele de judecată îşi vor face treaba în această speţă şi o vor lămuri”, a declarat Ciprian Titi Stoica.

Ciprian Titi Stoica: Forumul Democrat German este continuatorul de drept al grupului etnic german care a fost condamnat de Tribunalul de la Nurenberg şi considerat nazist

De asemenea, acesta a spus că s-a referit la contextul istoric.

„Vreau doar să mai adaug că acesta a fost contextul istoric şi nu este stabilit de mine, este de către istorici, cum că Forumul Democrat German este continuatorul de drept al grupului etnic german care a fost condamnat de Tribunalul de la Nurenberg şi considerat nazist”, a declarat deputatul AUR.

Amintim că președintele Klaus Iohannis a fost membru al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) încă de la înfiinţare, din 1990, iar în perioada 2001-2013 a fost preşedintele formaţiunii, demisionând din această funcţie după înscrierea în PNL, în februarie 2013.

Acuzațiile lansate de Ovidiu Ganţ

Anterior, deputatul minorităţilor naţionale Ovidiu Ganţ a declarat că Ciprian Titi Stoica, deputat AUR, l-a numit „nazist”, context în care a solicitat Parchetului General să se autosesizeze pentru această faptă.

„În baza articolului Regulamentului care prevede că pot sesiza plenului probleme în desfăşurarea mandatului, doresc să informez plenul asupra următoarelor: astăzi am fost victima unei agresiuni verbale fără precedent din partea unui deputat AUR, numitul Ciprian Titi Stoica. De 17 ani sunt membru al Camerei Deputaţilor şi niciodată nu mi-am permis să jignesc vreun coleg sau să aduc injurii cuiva, cu atât mai puţin unui membru al Camerei. Astăzi dimineaţă, în timpul şedinţei de Regulament, deputatul Ciprian Titi Stoica m-a numit nazist, insistând în continuare citez – ăsta e adevărul istoric, sunteţi nazişti”, a declarat Ganţ, în plenul Camerei Deputaţilor.

În acest context, a solicitat Parchetului General să se autosesizeze în această speţă. Comisia pentru regulament s-a întrunit miercuri dimineaţă pentru raportul privind propunerile de modificare a Regulamentului Camerei, în urma incidentului în care ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat în plen de deputatul AUR George Simion.