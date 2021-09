Papa Francisc, lovitură grea pentru oamenii care fac acest lucru: Este mai mult decât o problemă, este o omucidere

Papa Francisc a relatat o discuție pe care a avut-o cu un șef de stat, care i-a precizat cu cifre că în Slovacia s-au făcut 6 milioane de avorturi, din cauza unui vid legislativ.

„A doua problemă, avortul: este mai mult decât o problemă, este o omucidere, cine face un avort ucide, fără alte cuvinte… Luați orice manual de embriologie pentru studenții de medicină: în a treia săptămână de la concepere, toate organele sunt deja acolo, toate, chiar și ADN-ul. Este o viață umană, iar această viață umană trebuie respectată: acest principiu este atât de clar!

Celui care nu poate să înțeleagă, i-aș pune această întrebare: e just a ucide o viață umană pentru a rezolva o problemă? E just a angaja un executant pentru a ucide o viață umană? Din punct de vedere științific este o viață umană. E just a o elimina pentru a rezolva o problemă? Acesta este motivul pentru care Biserica este atât de dură pe această temă, pentru că dacă ar accepta, ar fi ca și cum ar accepta omuciderea cotidiană.

Îmi spune un șef de stat că scăderea demografică a început pentru că în acei ani a fost o lege despre avort atât de amplă încât s-au făcut șase milioane de avorturi, iar acest fapt a lăsat o scădere a nașterilor în societatea acelei țări”, a transmis Papa Francisc, după vizita realizată în Slovacia.

Papa Francisc a fost internat la spital

Amintim că Papa Francisc a fost internat într-un spital din Roma, pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale la colon. Vaticanul a mai spus că Papa Francisc a fost diagnosticat cu stenoză a colonului, o îngustare a intestinului gros. Pontiful are o sănătate generală bună, cu toate că o parte dintr-un plămân i-a fost îndepărtată când era tânăr. Ocazional, acesta suferă crize dureroase deoarece suferă de sciatică.

Medicii de la Gemelli au mai efectuat o intervenţie chirurgicală pe pacienţi papali, inclusiv pe Papa Ioan Paul al II-lea, căruia i s-a îndepărtat o tumoare benignă la colon în 1992.