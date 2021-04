Haosul din spitalele din România este greu de descris. Potrivit ultimelor informații, în Capitală, în prezent nu mai există niciun loc liber pentru bolnavii de coronavirus care se află în stare gravă.

De menționat este faptul că, situația se resimte cel mai rău în unitățile de primiri urgențe, unde sunt peste o sută de pacienți fie suspecți, fie confirmați. Potrivit datelor centralizate de Digi24, în momentul de față 159 de pacienți suspecți și confirmaţi cu coronavirus sunt în unitățile de primiri urgențe (UPU) din București:

Mai exact, la Spitalul de Urgenţă “Sf. Pantelimon” se află 39 de pacienți, Spitalul Universitar de Urgenţă, 34 de pacienți, la Spitalul de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” 32 de pacienți, la Spitalul de Urgenţă “Sf. Ioan”, 25, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, 17, iar la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias alți 12 pacienți.

Din toți cei enumerați anterior, 133 pacienţi au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Astfel, Spitalul de Urgenţă “Sf. Pantelimon” are 36 de pacienți, dintre care 2 sunt intubați. Spitalul Universitar de Urgenţă are 23 de pacienți internați, din care 2 intubați, iar Spitalul de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” are 22 de pacienți, din care 3 sunt intubați.

La Spitalul de Urgenţă “Sf. Ioan” sunt alți 25 de pacienți internați, fără pesoane intubate, la Spitalul de Urgenţă Floreasca 17 pacineți, iar la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias 10 pacienți cu noul coronavirus sunt internați.

Situația continuă însă să fie dificilă, iar numărul infectărilor se menține ridicat. Mai exact, potrivit datelor publicate de GCS, până astăzi, 4 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Totodată, 871.950 de pacienți au fost declarați vindecați.

În același timp, în urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.151 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În ceea ce privește numărul deceselor, până astăzi, 24.070 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

Astfel, în intervalul 03.04.2021 (10:00) – 04.04.2021 (10:00) au fost raportate 97 de decese (44 bărbați și 53 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul București.

Sursă foto: INQUAM Photos, Virgil Simonescu