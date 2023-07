Avocatul și activistul maghiar, Zoltan Kereszteny, a pus un sicriu de copil în fața fermei premierului Viktor Orban din orașul Felcsut. Ulterior, bărbatul a postat imaginile pe Facebook. Poliția s-a sesizat și a luat măsuri urgente.

„Am deschis Universitatea Liberă de Vară din Felcsut, în fața casei și a stadionului tovarășului prim-ministru. Și anume prin așezarea acolo a unui sicriu de copil pe care scrie: Viitorul tineretului maghiar”, a scris acesta.

Care a fost supărarea activistului maghiar

Bărbatul a făcut acest gest în ziua în care Viktor Orban a participat la Universitatea de Vară de la Tușnad, unde a criticat dur Uniunea Europeană și a semnalat ascensiunea Chinei.

Activistul a mai precizat că Orban, asemenea comuniștilor, a legat viitorul tinerilor din Ungaria de un dictator precum Putin.

Ajunși la locul faptei, polițiștii i-au percheziționat mașina lui Kereszteny. Acesta a declarat pentru 444.hu că va fi urmărit penal pentru abuz de dreptul la întrunire pentru că a refuzat să ducă sicriul la poliție.

Orban, discurs provocator în România

Trebuie spus că Viktor Orban a ținut un discurs care a iritat atât Bruxelles-ul cât și clasa politică de la noi. Premierul Ungariei a reluat sâmbătă, la Tuşnad, în România, atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ceea ce el a numit „ofensiva LGBTQ”. Premierul a mai spus că partea română i-a cerut să nu vorbească despre 3 teme: simboluri naționale, drepturi minoritare colective și unități teritoriale inexistente.

„În fiecare an cauzează niște dureri de cap, care ar trebui să fie subiectele de discuție pentru că știm de la bun început la ce ne vom gândi la final cu toții, dar întrebarea este cum ajungem acolo. Anul acesta am primit un material ajutător pentru asta, pentru că Ministerul Afacerilor Externe din România, din câte am înțeles este aliat mai degrabă președinției, mi-a venit în ajutor și mi-a trimis un document despre ce nu am voie să vorbesc, despre ce am voie să vorbesc și cum, dar și despre ce trebuie să evit. Acesta este un document oficial de stat, vă fac cunoscut acest lucru”, a indicat Viktor Orban.

Premierul Ungariei a mai venit și cu un mesaj îndreptat direct către președintele Klaus Iohannis. La momentul unei eventuale vizite în țara vecină, președintelui României nu i se va impune ce anume să vorbească, a susținut Viktor Orban.